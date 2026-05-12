다날엔터테인먼트, 공연·콘텐츠 IP 기업 젬스톤이앤엠에 전략 투자

IP(지식재산권) 플랫폼 기업 다날엔터테인먼트가 공연·콘텐츠 IP 기업 젬스톤이앤엠에 전략적 지분 투자를 단행하고 파트너십 구축 및 수익모델 확장에 나선다고 12일 밝혔다.

젬스톤이앤엠은 그룹 god의 김태우, 데니안, 손호영 등이 소속된 IP 운영사로 공연, 팬미팅, 전시, 팝업스토어, MD(굿즈), 브랜드 협업 등 다양한 사업을 전개하며 아티스트 IP 기반의 콘텐츠 사업 역량을 강화해왔다. 특히 팬덤을 기반으로 한 콘텐츠 기획과 오프라인 사업 운영 경험을 바탕으로 IP 활용 범위를 확장 중이며 다날엔터는 이번 투자로 양사 역량을 결합해 IP 중심의 지속 가능한 수익 구조를 확보해나갈 방침이다.

이와 관련해 양사는 공연 및 팬 이벤트는 물론 팝업스토어, 굿즈, 음원 및 음반 유통 등 IP 기반 사업 전반에 걸쳐 협력을 확대하고 콘텐츠 기획부터 오프라인 운영, 상품화, 유통에 이르는 전 과정을 유기적으로 연결할 예정이다.

또한 다날엔터가 보유한 결제 시스템 및 팬 플랫폼 '노베라'(NOVERA)와 연계해 팬 유입부터 실제 소비까지 이어지는 팬덤 비즈니스 구조를 고도화하고, 라이브 IP 사업을 담당하는 '다날스테이지', IP 경험 및 MD 사업을 담당하는 '다날스퀘어', 콘텐츠 제작을 담당하는 '베가 스튜디어'(Vega Studio), 콘텐츠 유통을 담당하는 '오로라'(Aurora) 등 주요 프로젝트들과의 연계를 통한 IP 가치 극대화로 콘텐츠·라이브·커머스·플랫폼이 연결된 통합 사업 구조를 구축해 나간다는 방침이다.

현능호 다날엔터 대표는 "이번 투자는 대형 IP 홀더와의 전략적 파트너십을 본격화하는 중요한 출발점"이라며 "젬스톤이앤엠과의 협력을 통해 콘텐츠, 공연, MD, 플랫폼까지 연결되는 IP 기반 사업 구조를 구축하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

다날엔테테인먼트는 2012년 1월 결제전문기업 다날(6,660원 ▼510 -7.11%)의 콘텐츠사업부문을 물적분할해 설립된 회사다. 현재 다날의 주요 계열사 중 하나다.