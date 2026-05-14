[더벨]와이즈버즈, 자사주 매입·소각·주식병합 동시 결정

와이즈버즈는 주주가치 제고를 위해 자사주 매입, 소각, 주식병합을 동시에 결정했다고 14일 밝혔다. 20억원 규모의 자사주를 매입하여 15억원은 소각하고 5억원은 임직원 RSU 재원으로 활용하며, 주식병합은 5대1 비율로 추진되어 발행주식 총수가 약 984만주로 감소할 예정이다. 최호준 대표는 이번 결정을 시작으로 지속적인 주주환원 정책을 펼치고, 올해 연간 사상 최대 실적을 확신하며 회사 성장에 따른 주주환원을 정기적으로 이어갈 것이라고 밝혔다.

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코스닥 상장 기업 와이즈버즈(1,105원 ▼92 -7.69%)가 본격 주주가치 제고 행보에 나섰다.

와이즈버즈는 자사주 매입과 소각, 주식병합을 동시에 결정했다고 14일 밝혔다.

자사주 매입 규모는 20억원이다. 이 가운데 15억원은 소각하고 나머지 5억원은 임직원 양도제한조건부주식(RSU) 부여 재원으로 활용한키로 했다. 매입 규모 20억원은 와이즈버즈 시가총액 599억원(13일 종가 기준)의 약 3.34% 수준이다. 자사주 매입은 이날부터 진행되며, 매입 후 약 2개월 안에 소각까지 마무리할 예정이다. 신속한 추진을 통해 발행주식 수 감축 효과를 빠르게 시장에 반영하겠다는 계획이다.

주식병합은 5대1 비율로 추진된다. 적정 유통주식 수 유지를 통해 주가의 안정적인 흐름을 지원하기 위한 결정이다. 완료되면 발행주식 총수는 5분의 1 수준인 약 984만주로 감소한다.

소각 예정일은 7월 2일이다. 주식병합은 7월 20일 임시주주총회에서 최종 확정된다. 신주권 변경 상장을 위해 8월 20일부터 9월 8일까지 거래가 정지된다. 재상장은 9월 9일로 예정돼 있다.

자사주 소각과 주식병합의 동시 추진은 와이즈버즈 창사 이래 처음이다. 와이즈버즈는 이번 결정을 시작으로 향후에도 지속적인 주주환원 정책을 펼쳐 나간다는 방침을 세웠다.

와이즈버즈는 앞서 1분기 매출 118억원, 영업이익 29억 원으로 분기 사상 처음으로 매출 100억원과 영업이익 20억원을 동시에 돌파하는 성과를 낸 바 있다. 본업인 광고 사업은 분기 흑자전환을 이뤘고, AI 기반 광고 자동화 플랫폼 '네스트 애즈 매니저(Nest Ads Manager)'는 매출 95.5% 증가로 본격 성장세에 진입했다. 와이즈버즈는 본업 회복과 신사업 성장에 더해 네스트 애즈 매니저의 해외 시장 진출을 본격화하며 다음 성장 단계로 나아간다는 계획이다.

최호준 와이즈버즈 대표는 "성장의 결과를 주주와 함께 나누는 것이 책임 있는 경영이라는 판단에서 이번 결정을 내렸다"며 "1분기 사상 첫 분기 매출 100억원과 영업이익 20억원 돌파라는 강한 출발을 보였고, 본업과 신사업이 함께 성장하는 흐름 속에서 올해 연간 사상 최대 실적을 확신한다. 회사 성장에 따라 주주환원도 정기적으로 이어가는 체계를 만들 것"이라고 덧붙였다.