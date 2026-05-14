[더벨]SKAI월드와이드, SKAI AI 전략 세미나 2026 개최

스카이월드와이드는 14일 인공지능 전환(AX) 로드맵을 제시하는 'SKAI AI 전략 Seminar 2026'을 개최한다고 밝혔다. 이 세미나는 18일부터 21일까지 서울, 대전, 대구, 광주에서 공공 및 교육기관을 대상으로 진행된다. 세미나에서는 정부의 AX 정책 방향과 대응 전략에 대한 기조연설을 시작으로 AI 에이전트 온토비아 DBMS 아젠스SQL과 AI 마이그레이터 솔루션을 소개하고 시연할 계획이다.

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스카이월드와이드는 14일 인공지능 전환(AX) 로드맵을 제시하는 'SKAI(3,760원 ▼265 -6.58%) AI 전략 Seminar 2026'을 개최한다고 밝혔다. 오는 18일부터 21일까지 서울·대전·대구·광주에서 공공 및 교육기관을 대상으로 진행한다.

이번 세미나는 주요 4개 도시 순회 방식으로 진행된다. 전국 약 200여개 공공·교육기관 및 파트너사를 대상으로 AX 시대에 필요한 핵심 기술과 전략을 공유할 예정이다.

세미나에서는 정부의 인공지능 전환(AX) 정책 방향과 대응 전략에 대한 기조연설을 시작으로 △AI 에이전트 온토비아 △DBMS 아젠스SQL과 AI 마이그레이터 솔루션을 소개·시연할 계획이다. 여기에 공공·민간기관과의 협업 및 성과 사례도 공개할 예정이다.

신재혁 스카이월드와이드 대표는 "스카이월드와이드는 지금까지 수많은 공공·민간기관과 협력해 AX 환경을 구축해 오며 필요한 기술 역량을 모두 갖췄다"며 "이번 전국 단위 세미나를 통해 검증된 AX 전략과 솔루션을 공유하고 공공·교육 시장 내 AX 실행 핵심 파트너로서 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.