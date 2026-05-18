피엔케이피부임상연구센타, 2년 연속 1분기 매출 60억 돌파 "수주 확대에 성장세 지속"

피엔케이피부임상연구센타는 올해 1분기 연결 기준 매출 62억원, 영업이익 10억원을 기록하며 2년 연속 1분기 매출 60억원을 돌파했다. 1분기 수주잔고는 전년 동기 대비 20% 증가한 60억원을 기록했으며, 글로벌 K-뷰티 확산과 인체적용시험 수요 증가가 성장에 영향을 미쳤다. 회사는 AI 기반 뷰티테크 기업으로 고도화를 추진하고 있으며, 화장품을 넘어 건강기능식품, 미용기기 등 뷰티·헬스케어 전반으로 시험 영역을 확대하고 있다.

피부 인체적용시험 전문기업 피엔케이피부임상연구센타(2,285원 ▼35 -1.51%)가 15일 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출이 62억원, 영업이익은 10억원을 기록했다고 밝혔다. 1분기 매출은 2년 연속 60억원을 돌파하게 되면서, 안정적인 외형 성장 흐름을 보였다.

P&K의 1분기 수주잔고는 전년 동기 50억원에서 올해 60억원으로 20% 증가하며 앞으로의 실적 성장 기대감을 높이고 있다. 글로벌 K-뷰티 확산과 함께 화장품 효능 검증, 국가별 규제 대응을 위한 인체적용시험 수요가 꾸준히 증가한 영향으로 보인다. 제품 특성과 효능 표현에 맞는 맞춤형 시험 수요가 커지면서 P&K의 시험 설계와 데이터 분석 역량도 경쟁력으로 자리 잡고 있다.

직전 분기와 비교하면 매출은 8%, 영업이익은 28% 증가하며 회복세를 나타냈다. 특히 전통적으로 4분기에 집중됐던 화장품 인체적용시험 매출이 올해 1분기에도 좋은 흐름을 보이면서 계절적 편중이 완화되고, 제품 트렌드 변화에 따른 상시 시험 수요도 확대되는 모습이다.

다만 전년 동기 대비 매출액이 3.4%, 영업이익이 49.8% 감소했다. 일부 건강기능식품 인체적용시험 프로젝트의 일정이 연기돼 매출 인식 시점이 이연된 영향이 반영됐다. 또한 시험 수행 역량 강화와 증가하는 수주 물량 대응을 위해 인력을 선제적으로 확대하고 자회사 사업 영역 확장에 나서면서 관련 비용이 증가했다. 지연된 프로젝트 매출이 순차적으로 반영되고 매출 규모가 확대될 경우 수익성 역시 점진적으로 개선될 것으로 기대하고 있다.

P&K는 축적된 피부 데이터와 신규 프로토콜 개발 역량을 기반으로 AI 기반 뷰티테크 기업으로의 고도화도 지속 추진하고 있다. SAI(Skin Aging Index·피부 노화지수) 등 데이터 기반 분석 모델을 활용해 단순 시험 결과 제공을 넘어 제품 개발과 소비자 커뮤니케이션까지 연결되는 플랫폼 서비스로 사업 영역을 확대하고 있다. 또한 미국·유럽·일본 등 주요 시장의 규제와 광고 클레임 기준에 부합하는 시험 데이터를 제공하며 고객사의 글로벌 시장 진출도 지원하고 있다.

P&K 관계자는 "화장품을 넘어 건강기능식품과 미용기기 등 뷰티·헬스케어 전반으로 시험 영역을 확대하고 있으며, 글로벌 규제 대응 서비스 강화와 함께 성장 기반도 넓혀가고 있다"며 "자회사 케이오니리카 역시 북미·유럽 시장 중심의 프로젝트 확대에 나서고 있는 만큼 안정적인 수주 흐름과 함께 올해도 최대 실적 경신을 목표로 하고 있다"고 말했다.

이안기 머니투데이방송 MTN 기자