글자크기

[적중! 대박 예감] 'AP위성, 한화생명' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

 >  증권  |  MTN

[적중! 대박 예감] 'AP위성, 한화생명' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.19 06:23
박소운 전문가는 로봇 섹터와 반도체 투톱의 실적을 강조하며 내일장 주도 섹터를 제시했다. 그는 위성 전문 기업인 AP위성을 시그널 공략주로 추천하며 해외 비중이 높은 수출형 구조를 언급했다. 또한, 급등왕은 ALD 기술 보유 기업, 우주·방산 관련주, 그리고 1분기 실적이 크게 증가한 보험주를 탑픽 종목으로 선정했다.

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰

<반도체 vs. 유가·금리>

▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라

-꿈에서 깨어난 로봇, 뜬구름 밸류 탈피

-갑(甲)이 된 반도체 투톱, 실적이 저력

▶ 박소운의 시그널 공략주

'AP위성(18,020원 ▲2,620 +17.01%)(211270)'

위성 탑재체 및 지상국 시스템 공급 '위성 전문 기업'

글로벌 위성통신 사업자 향 위성통신 단말기 공급

해외 비중 높은 '수출형 구조' 구축

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶최명장 어드바이저

시초가 공략주 [서진시스템(72,800원 ▲5,800 +8.66%)] 일일 수익률 12.5% 달성

▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>

▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<주성엔지니어링(182,200원 ▲42,000 +29.96%)(036930)>

ALD(원자층증착)·차세대 증착장비 기술 보유

HBM 및 첨단 공정 증가, 장비 공급 확대 기대

글로벌 파운드리 투자↑ … 실적 성장 밸류 재평가

<켄코아에어로스페이스(25,950원 ▲5,960 +29.81%)(274090)>

美 법인 중심 외형 성장, 흑자 전환 전망

우주·방산 밸류체인 관련주 부각

블랙록, 스페이스X IPO 최대 $100억 투자 검토

▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <한화생명(5,670원 ▲280 +5.19%)(088350)>

1분기 실적 시장 예상치 큰 폭 상회

1Q 당기순익 3,244억, 전분기비 1300% 증가

상법 개정 및 밸류업 기대감 따른 보험주 상승

시청 방법

▶ 머니투데이방송 홈페이지

▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)

▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

공유