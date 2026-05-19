[적중! 대박 예감] 'AP위성, 한화생명' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

박소운 전문가는 로봇 섹터와 반도체 투톱의 실적을 강조하며 내일장 주도 섹터를 제시했다. 그는 위성 전문 기업인 AP위성을 시그널 공략주로 추천하며 해외 비중이 높은 수출형 구조를 언급했다. 또한, 급등왕은 ALD 기술 보유 기업, 우주·방산 관련주, 그리고 1분기 실적이 크게 증가한 보험주를 탑픽 종목으로 선정했다.