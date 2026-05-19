[적중! 대박 예감] 'AP위성, 한화생명' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰
<반도체 vs. 유가·금리>
▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라
-꿈에서 깨어난 로봇, 뜬구름 밸류 탈피
-갑(甲)이 된 반도체 투톱, 실적이 저력
▶ 박소운의 시그널 공략주
'AP위성(18,020원 ▲2,620 +17.01%)(211270)'
위성 탑재체 및 지상국 시스템 공급 '위성 전문 기업'
글로벌 위성통신 사업자 향 위성통신 단말기 공급
해외 비중 높은 '수출형 구조' 구축
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶최명장 어드바이저
시초가 공략주 [서진시스템(72,800원 ▲5,800 +8.66%)] 일일 수익률 12.5% 달성
▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>
▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<주성엔지니어링(182,200원 ▲42,000 +29.96%)(036930)>
ALD(원자층증착)·차세대 증착장비 기술 보유
HBM 및 첨단 공정 증가, 장비 공급 확대 기대
글로벌 파운드리 투자↑ … 실적 성장 밸류 재평가
<켄코아에어로스페이스(25,950원 ▲5,960 +29.81%)(274090)>
美 법인 중심 외형 성장, 흑자 전환 전망
우주·방산 밸류체인 관련주 부각
블랙록, 스페이스X IPO 최대 $100억 투자 검토
▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <한화생명(5,670원 ▲280 +5.19%)(088350)>
1분기 실적 시장 예상치 큰 폭 상회
1Q 당기순익 3,244억, 전분기비 1300% 증가
상법 개정 및 밸류업 기대감 따른 보험주 상승
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