[시선강탈] 스피어 vs 현대제철 vs 현대차, 공략법은?

서재홍 전문가는 스피어를 관심주로 제시하며 스페이스X 1차 벤더 특수합금 공급 계약 체결과 1분기 말 수주잔고 1,390억 원을 언급했다. 김진만 전문가는 현대제철을 관심주로 꼽으며 아마존웹서비스에 친환경 철강재를 공급하고 현대차그룹 지배구조 개편 수혜를 기대했다. 임광빈 전문가는 현대차를 관심주로 제시하며 최근 신고가 돌파와 보스턴 다이내믹스 상장 기대감을 언급했다.
▶▶▶ 시선강탈 공략주
서재홍 관심주 - 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%)
- 스페이스X 1차 벤더… 특수합금 공급 계약 체결
- 1분기 말 수주잔고 1,390억… 분기 매출 3배 수준
- 올해 인니 니켈 제련소 10% 지분 투자 성과 전망
- 목표가 60,000원 / 손절가 43,000원
김진만 관심주 - 현대제철(43,450원 ▼2,700 -5.85%)
- 아마존웹서비스 등에 친환경 철강재 공급
- 데이터센터 겨냥한 철강 토탈 패키지 공급 추진
- 현대차그룹 지배구조 개편에 따른 수혜 기대
- 목표가 65,000원 / 손절가 34,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
임광빈 관심주 - 현대차(663,000원 ▼37,000 -5.29%)
- 최근 신고가 돌파 종목 공략
- 보스턴 다이내믹스 상장 기대감
- 로보틱스 사업 등 기대감 이어가
- 목표가 750,000원 / 손절가 580,000원
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