[시선강탈] 스피어 vs 현대제철 vs 현대차, 공략법은?

서재홍 전문가는 스피어를 관심주로 제시하며 스페이스X 1차 벤더 특수합금 공급 계약 체결과 1분기 말 수주잔고 1,390억 원을 언급했다. 김진만 전문가는 현대제철을 관심주로 꼽으며 아마존웹서비스에 친환경 철강재를 공급하고 현대차그룹 지배구조 개편 수혜를 기대했다. 임광빈 전문가는 현대차를 관심주로 제시하며 최근 신고가 돌파와 보스턴 다이내믹스 상장 기대감을 언급했다.