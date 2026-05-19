[오늘 이 종목] 로봇부터 우주항공· 리튬까지… 김민수 대표의 '시선집중' 주도주

김민수 레몬리서치 대표는 국내 증시의 미래 신사업 기대감과 AI 전력 인프라, 글로벌 우주항공 등 다양한 모멘텀을 언급했다. 그는 현대모비스, LS, 에이치브이엠, POSCO홀딩스를 핵심 투자 대안으로 제시했다. 현대모비스는 외국인과 기관의 선택을 받았고, LS는 차트상 저평가 매력이 돋보였으며, 에이치브이엠은 시장의 뜨거운 관심을 받았고, POSCO홀딩스는 핵심 주도주로 선정되었다.

김민수 레몬리서치 대표의 수급· 차트· 거래량 4대 핵심 전략

오늘 국내 증시는 미래 신사업 기대감과 AI 전력 인프라, 글로벌 우주항공 등 다방면의 모멘텀이 돋보이고 있습니다. 김민수 레몬리서치 대표는 오늘장 <시선집중> 전략을 통해 수급이 몰리는 현대모비스, 차트상 저평가 매력이 돋보이는 LS, 거래량이 집중되는 에이치브이엠, 그리고 포트폴리오의 든든한 중심축이 될 POSCO홀딩스를 핵심 투자 대안으로 제시했습니다.

1. [수급] 외국인· 기관의 선택: 현대모비스(525,000원 ▼46,000 -8.06%)

"보스턴다이내믹스 IPO 기대감… 미래 사업 밸류체인 재평가"

김민수 대표는 외국인과 기관이 주목하는 첫 번째 종목으로 현대모비스를 발굴했습니다. 매크로 불안 속에서도 미래 신사업에 대한 재평가가 강력한 수급을 이끌고 있습니다.

투자 포인트: 최근 현대차가 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 영상과 관련해 핵심 부품 공급 기대감이 커지고 있습니다. 글로벌 수요 위축과 중동 리스크 악재 속에서도 1분기 매출 15조 5,000억 원(전년비 5.5%), 영업이익 8,260억 원(전년비 3.3%)으로 선방했습니다. 전동화, SDV, ADAS부터 휴머노이드까지 미래차 풀 밸류체인에 참여하고 있어 보스턴다이내믹스 IPO 시 최대 수혜가 예상됩니다. (단, 일정 지연 여부는 체크가 필요합니다.)

2. [차트] 의미 있는 차트 무빙: LS(541,000원 ▲13,000 +2.46%)

"메타발 4조 수주 잭팟… 전력계통 종합 지주사의 저평가 매력"

차트상 위험하면서도 의미 있는 변곡점을 지나는 종목으로 LS를 선정했습니다. 자회사들의 강력한 수주 모멘텀 대비 지주사 할인율이 과도하다는 분석입니다.

투자 포인트: 자회사 가온전선이 메타 AI 데이터센터 부품 4조 원 수주에 성공하는 등 LS전선의 1분기 실적 호조가 돋보입니다. AI 붐에 따라 미국 전력업계에서도 100조 원대 인수합병(넥스트에라, 도미니언)이 일어나는 등 지각변동이 거센 가운데, LS ELECTRIC과 LS MnM 등 핵심 자회사를 거느린 LS의 할인율은 30~50%에 달합니다. PER 역시 27배 수준으로 동종기업 대비 심각한 저평가 구간에 놓여 있어 조정 시 매수 기회로 작용할 수 있습니다.

3. [거래량] 시장의 뜨거운 관심: 에이치브이엠(115,400원 ▼9,900 -7.9%)

"스페이스X 조기 IPO 상장 기대… 첨단금속 직생산 수혜"

시장의 거래대금과 거래량이 집중되고 있는 종목으로는 에이치브이엠을 짚었습니다. 글로벌 우주항공 대장주의 상장 이슈가 쏠리며 매수세가 강하게 유입되고 있습니다.

투자 포인트: 스페이스X의 조기 IPO 기대감이 커지면서 우주항공 소재주들이 뚜렷한 강세를 보이고 있습니다. 에이치브이엠은 스페이스X에 첨단금속을 공급하고 있으며, 특히 대형 용해로를 통한 직접 생산 체제를 갖추고 있어 최대 수혜주로 부각되고 있습니다. 다만, 상장 일정이 다가올수록 변동성이 확대될 수 있다는 점은 염두에 두어야 합니다.

4. [포트폴리오 중심] 핵심 주도주: POSCO홀딩스(440,500원 ▼22,500 -4.86%)

"리튬 사업과 본업의 동반 턴어라운드… 강력한 주주환원은 덤"

김민수 대표가 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로 선정한 POSCO홀딩스는 2차전지 소재 밸류체인 안착과 철강 본업의 턴어라운드가 강력한 시너지를 낼 전망입니다.

투자 포인트: 원자재 가격 상승과 미국 수출 증가세로 본업의 정상화가 이뤄지고 있습니다. 핵심인 아르헨티나 염호 리튬은 1단계 상업 생산에 돌입했으며, 4분기 5만 톤 규모의 2단계 준공이 예정되어 있어 2027년을 전후로 본격적인 이익 기여가 시작됩니다. 여기에 3년간 매년 2%씩 총 6%의 자사주를 소각한다는 파격적인 정책을 발표해 탄탄한 배당 매력까지 갖췄습니다.

[김민수 대표의 POSCO홀딩스 매매 전략]

목표가: 600,000원

손절가: 420,000원

진입가: 현재가

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다. (https://youtu.be/bH5ZQ0XD-BI?si=BQUn8QarZb4OJblK)

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