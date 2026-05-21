사토시홀딩스, ETRI '이종 디지털 트윈 데이터 중개 및 시맨틱 매핑 기술' 도입

사토시홀딩스(10,330원 ▲320 +3.2%)는 자회사 파이버랩스와 공동개발중인 광통신 운영 플랫폼에 한국전자통신연구원(ETRI)의 핵심 디지털 트윈 기술을 도입하며 AI(인공지능) 데이터센터 운영 시장 공략에 속도를 낸다.

사토시홀딩스는 ETRI가 개발한 '이종 디지털 트윈 데이터 중개 및 시맨틱 매핑 기술'을이전받아 자사 AI 광통신 운영 플랫폼 '파이버(FIBER)'에 적용한다고 21일 밝혔다.

이번에 도입되는 ETRI 기술은 서로 다른 장비와 데이터를 자동으로 연결·분석해주는 기술이다. 쉽게 말해 엔비디아, 시스코 등 서로 다른 글로벌 장비 회사들의 데이터를 사람이 일일이 맞추지 않아도 시맨틱 기술이 데이터의 의미를 해석하여 자동으로 연결해주는 구조다.

그동안 AI 데이터센터에서는 신규 장비나 차세대 광모듈이 추가될 때마다 엔지니어가 수주~수개월 동안 직접 데이터를 맞춰야 했다. 하지만 파이버랩스는 이번 기술 도입으로 신규 장비 연동 시간을 최대 90%까지 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 최근 글로벌 AI 인프라 시장에서 빠르게 확산 중인 400G·800G·1.6T급 초고속 광모듈까지 자동으로 대응 가능한 구조라는 점에서 시장 관심이 커지고 있다. 엔비디아가 공급 중인 차세대 AI 데이터센터용 광 스위치와도 연동 가능한 것으로 알려졌다.

사토시홀딩스는 향후 이번 기술을 기반으로 광통신 장애의 자동 분석, 원인 추론, 자율 복구, 사전 시뮬레이션 기능까지 확대한다는 계획이다.

회사 관계자는 "글로벌 빅테크들이 디지털 트윈을 AI 인프라 운영의 핵심 기술로 키우고 있는 가운데 한국 기술 기반으로 같은 시장에 진입하고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "ETRI이전 기술과 파이버 플랫폼이 결합되면 AI 데이터센터 운영 효율을 획기적으로 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "엔비디아 인셉션 프로그램 참여에 이어 ETRI 기술까지 확보하면서 글로벌 AI 인프라 시장에서 새로운 성장 기회를 확보하게 됐다"고 덧붙였다.