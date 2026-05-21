[더벨]케이웨더, 차세대 기상예보 서비스 개발 착수

날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더가 AI 모델을 기반으로 차세대 기상예보 서비스 개발에 착수했다. 케이웨더는 엔비디아 AI 모델을 활용해 기상예보 서비스 기간을 최대 60일까지 확장할 계획이며, 엔비디아의 주요 AI 기상예측모델인 포캐스트넷과 코디프를 활용한 한국형 AI 기상예측모델 개발 환경을 구축했다. 케이웨더는 AI 기상예보의 완성도를 높여 내년 상반기 중 시범서비스를 계획하고 있으며, 구글, 마이크로소프트 등의 AI 기상예측모델 테스트도 병행할 예정이다.

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날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더(2,540원 ▲135 +5.61%)가 AI 모델을 기반으로 차세대 기상예보 서비스 개발에 나섰다.

케이웨더는 엔비디아 AI 모델을 활용해 기상예보 서비스 기간을 최대 60일까지 대폭 확장할 계획이라고 21일 밝혔다.

앞서 케이웨더는 자체 수치예보모델을 통해 30일 일별 기상예보를 제공해왔으나 AI 기상예측모델을 개발해 새로운 서비스로 전환한다는 계획이다. 기상서비스 전 분야에 AI 기술을 적극 활용하기 위한 '기상 AI 에이전트 웰비안' 개발을 추진하고 있다.

최근 엔비디아 국내 총판이자 컴퓨팅 기업인 베이넥스로부터 GPU를 확보해 엔비디아의 주요 AI 기상예측모델인 포캐스트넷(FourCastNet)과 코디프(CorrDiff)를 활용한 한국형 AI 기상예측모델을 개발할 수 있는 환경도 구축했다.

포캐스트넷에 한국형 수치예보모델(KIM) 초기장 데이터를 적용해 60일 기상예보의 토대를 마련했다. 코디프를 통해서는 위성·레이더 자료, IoT 관측데이터 등을 학습시켜 한반도의 지역 특성이 반영된 K-코디프(가칭)의 개발을 진행하고 있다. 최종 목표는 1km 격자의 고해상도 데이터를 1시간 간격으로 구현하는 것이다.

케이웨더는 AI 기상예보의 완성도를 높여 내년 상반기 중 시범서비스를 계획하고 있다. 엔비디아뿐만 아니라 구글, 마이크로소프트 등의 AI 기상예측모델 테스트도 병행해 정확도를 높일 계획이다.

김동식 케이웨더 대표이사는 "한국형 AI 기상예측 서비스 개발은 기상 산업의 영역을 한 단계 확장하는 계기가 될 것"이라고 말했다.