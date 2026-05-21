개미·기관 '사자' 단숨에 7600대 회복...증시 동반 매수 사이드카

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 21일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 277.42포인트(3.85%) 상승한 7486.37에 출발했다. 원달러 환율은 7.3원 내린 1499.5원으로, 코스닥 지수는 29.23포인트(2.77%) 오른 1085.30에 거래를 시작했다. 2026.05.21. [email protected] /사진=권창회

코스피와 코스닥시장에 21일 나란히 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피지수는 AI(인공지능) 메모리 반도체, 전기 관련주, 금융주 등에 매수세가 몰리며 7600대를 회복했다. 삼성전자(292,750원 ▲16,750 +6.07%) 노사가 특별경영성과급에 잠정합의했고 미국-이란 전쟁 종전 관련 기대감이 다시 일면서 주가가 힘을 받았다.

한국거래소는 이날 오전 9시24분2초 코스피시장에, 이어 9시27분1초 코스닥시장에 각각 매수 사이드카를 발동했다. 코스피는 코스피200 선물이 5% 이상, 코스닥은 코스닥150 선물(6% 이상), 코스닥150 현물(3% 이상)이 동시에 오른 상태가 각각 1분 이상 이어지면 발동된다. 발동되면 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지된다. 코스피에 매수 사이드카가 발동한 것은 올들어 9번째이고 코스닥은 7번째다. 코스피 매수 사이드카는 지난 11일 이후 처음 발동됐고 코스닥은 4월8일이 최근 매수 사이드카 발동 사례다.

코스피지수는 매수 사이드카 효력이 해제된 이후인 오전 9시54분 현재 전 거래일 대비 425.30포인트(5.90%) 오른 7634.25를 나타냈다. 코스피지수가 장중 7600을 넘어선 것은 지난 18일 이후 처음이다. 간밤 국내 시가총액 1위 삼성전자(292,750원 ▲16,750 +6.07%)가 노사 잠정합의로 총파업 가능성을 낮춘 가운데, 미국 뉴욕증시가 미국-이란 전쟁 종전 기대감 속에 급반등 마감한 것이 긍정적 영향을 미쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령 이 20일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 "최종 단계(final stages)"라고 표현한 것도 투자심리에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 277.42포인트(3.85%) 높은 7486.37로 출발한 뒤 426.34포인트(5.91%) 오른 7635.29까지 상승했다.

수급주체별로 외국인이 6842억원 규모 순매도 중이지만 개인과 기관이 각각 1749억원, 5158억원 규모 순매수 중이다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전기(1,170,000원 ▲109,000 +10.27%)가 11.12% 급등 중이다. 시가총액 1위 삼성전자(292,750원 ▲16,750 +6.07%)는 6.43% 오른 29만3750원, 2위 SK하이닉스(1,888,000원 ▲143,000 +8.19%)는 6.88% 오른 186만5000원에 거래되고 있다.

삼성생명(349,500원 ▲37,500 +12.02%)도 10.42% 올랐다. 현대차(634,000원 ▲42,000 +7.09%)는 7.94%, 두산에너빌리티(108,000원 ▲6,700 +6.61%)는 6.81% 상승했다. HD현대중공업(672,000원 ▲36,000 +5.66%)은 3.77%, LG에너지솔루션(397,000원 ▲12,500 +3.25%)은 2.99% 올랐다.

코스닥지수는 57.80포인트(5.47%) 오른 1113.87을 나타냈다. 장중 한때 59.16포인트(5.60%) 오른 1115.23까지 상승했다. 코스닥에서는 개인이 1919억원 규모 순매도 중이지만 외국인과 기관이 각각 1073억원, 925억원 규모 순매수 중이다.

코스닥 시가총액 상위에서는 이오테크닉스(527,500원 ▲65,500 +14.18%)가 14.94% 오르며 상승폭이 가장 컸다. 레인보우로보틱스(706,000원 ▲68,000 +10.66%)는 11.29% 올랐고 에코프로비엠(194,100원 ▲17,400 +9.85%), 에코프로(129,200원 ▲10,500 +8.85%)는 각각 9.51%, 8.34% 상승했다.