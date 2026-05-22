[시선강탈] 광전자 vs 삼성증권 vs 경인양행, 공략법은?

이용준 어드바이저는 광전자를 관심주로 제시하며 광센서 LED 사업과 AI 로봇용 차세대 반도체 개발 사업 확대에 주목했다. 송필호 어드바이저는 삼성증권을 관심주로 언급하며 지수 급등에 따른 호실적 기대감과 외국인통합계좌 오픈을 긍정적으로 평가했다. 최태훈 어드바이저는 경인양행을 관심주로 제시하며 포토레지스트 시장 진출과 저평가 국면을 매력적인 요소로 꼽았다.