[여의도 클라쓰] '이랜텍, SK, 삼성SDI' 클라쓰 올릴 종목은?

이달해 어드바이저는 스마트 글라스 관련주로 사피엔반도체와 라온텍을 언급했으며, 김도형 어드바이저는 반도체 관련주로 SK하이닉스와 삼성전자를 제시했다. 이달해 어드바이저는 이랜텍을 스마트폰 부품 및 배터리팩 제조 전문기업으로 소개하며 삼성전자 스마트 글라스 시제품에 광학 모듈을 공급한 이력을 언급했다. 김도형 어드바이저는 SK의 자사주 소각과 SK하이닉스 지분가치 수혜를 통해 기업가치 재평가를 기대했다.