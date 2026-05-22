[여의도 클라쓰] '이랜텍, SK, 삼성SDI' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 이달해 어드바이저
오늘의 인사이트 - 이젠 눈이 손보다 빠르다!
-스마트 글라스: 사피엔반도체(48,750원 ▲3,350 +7.38%), 라온텍(9,200원 ▲250 +2.79%)
▶ 김도형 어드바이저
오늘의 인사이트 - 반도체 다음 대장은?
-반도체: SK하이닉스(1,940,000원 ▲195,000 +11.17%), 삼성전자(299,500원 ▲23,500 +8.51%)
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이달해 어드바이저
이랜텍(13,450원 ▲1,000 +8.03%)(054210)
-스마트폰 부품 및 배터리팩 제조 전문기업
-삼성전자 스마트폰 배터리팩 등 핵심 벤더
-삼성전자 스마트 글라스 시제품에 광학 모듈 공급 이력
▶ 김도형 어드바이저
SK(576,000원 ▲50,000 +9.51%)(034730)
-자사주 20.1% 소각, 주주환원 정책 확대
-자사주 소각 따른 기업가치 재평가 기대
-SK하이닉스 지분가치 수혜
-비핵심 자산 매각 통한 재무구조 개선
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰
▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <삼성SDI(616,000원 ▲46,000 +8.07%)(006400)>
-미국 1.5조원 규모 ESS 배터리 공급 계약
-북미 ESS 시장 점유율 확대 기대감
-실적 저점 통과 및 적자폭 축소
-차세대 전고체 배터리 양산 후 BMW 납품 예정
-AI 데이터센터용 UPS·BBU 배터리 수요 급증
-46파이 원통형·전고체 배터리로, 46시리즈 수주 확보
-피지컬AI용 전고체 배터리 공개 및 차세대 배터리 경쟁력 부각
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