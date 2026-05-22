[적중! 대박 예감] '유니트론텍, 현대오토에버' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰
<반등 확인 이후 철저한 종목 차별화>
▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇주, 뉴페이스를 찾아라!
-광통신 다시 달릴 이유 충분?
▶ 머니수급의 시그널 공략주
<유니트론텍(8,610원 ▲1,980 +29.86%)(142210)>
차량용 반도체 및 TFT-LCD 디스플레이 공급사
AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수
로봇 인지·판단·제어용 AI컴퓨팅 모듈(URC100) 개발
1Q 매출 2,203 억 ( 27.7%) 영업익 184 억 ( 84.8%)
매수가 시초가 목표가 10,000원 손절가 6,000원
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶최명장 어드바이저
시초가 공략주 [삼성물산(418,500원 ▲48,000 +12.96%)] 일일 수익률 6.3% 달성
▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>
▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<제주반도체(117,800원 ▲23,000 +24.26%)(080220)>
저전력 메모리(LPDDR) 수요 폭증 직접 수혜
올해 실적 퀀텀점프 가능성 상승
외국인 52만 주 매수, 개인 60만 주 차익실현
AI 저전력 온디바이스 → AI 밸류체인 재평가
<라온로보틱스(18,300원 ▲4,220 +29.97%)(232680)>
반도체 공정용 웨이퍼 이송 로봇 생산 기업
협동 로봇 수요 증가, 자동화 설비 시장 확대
‘AI 제조업’ 결합 움직임 수혜
▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <현대오토에버(629,000원 ▲71,000 +12.72%)(307950)>
현대차 SDV(SW중심차량) 전환 핵심 수혜주
스마트팩토리 및 로봇 시장 성장 기대
AI·클라우드 투자 확대 성과 따른 실적 주목
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