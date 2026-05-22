[적중! 대박 예감] '유니트론텍, 현대오토에버' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

머니수급은 내일장 주도 섹터로 로봇주와 광통신을 제시했다. 유니트론텍은 차량용 반도체 및 디스플레이 공급사로 AI 자율주행 기업 '토르드라이브'를 인수했으며, 로봇 인지·판단·제어용 AI컴퓨팅 모듈을 개발했다. 박소운 어드바이저는 저전력 메모리 수요 폭증 수혜주, 반도체 공정용 웨이퍼 이송 로봇 생산 기업, 그리고 현대차 SDV 전환 핵심 수혜주인 현대오토에버를 1급 기밀 탑픽 종목으로 꼽았다.