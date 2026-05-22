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[적중! 대박 예감] '유니트론텍, 현대오토에버' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '유니트론텍, 현대오토에버' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.22 06:30
머니수급은 내일장 주도 섹터로 로봇주와 광통신을 제시했다. 유니트론텍은 차량용 반도체 및 디스플레이 공급사로 AI 자율주행 기업 '토르드라이브'를 인수했으며, 로봇 인지·판단·제어용 AI컴퓨팅 모듈을 개발했다. 박소운 어드바이저는 저전력 메모리 수요 폭증 수혜주, 반도체 공정용 웨이퍼 이송 로봇 생산 기업, 그리고 현대차 SDV 전환 핵심 수혜주인 현대오토에버를 1급 기밀 탑픽 종목으로 꼽았다.

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰

<반등 확인 이후 철저한 종목 차별화>

▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라

-로봇주, 뉴페이스를 찾아라!

-광통신 다시 달릴 이유 충분?

▶ 머니수급의 시그널 공략주

<유니트론텍(8,610원 ▲1,980 +29.86%)(142210)>

차량용 반도체 및 TFT-LCD 디스플레이 공급사

AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수

로봇 인지·판단·제어용 AI컴퓨팅 모듈(URC100) 개발

1Q 매출 2,203 억 ( 27.7%) 영업익 184 억 ( 84.8%)

매수가 시초가 목표가 10,000원 손절가 6,000원

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶최명장 어드바이저

시초가 공략주 [삼성물산(418,500원 ▲48,000 +12.96%)] 일일 수익률 6.3% 달성

▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>

▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<제주반도체(117,800원 ▲23,000 +24.26%)(080220)>

저전력 메모리(LPDDR) 수요 폭증 직접 수혜

올해 실적 퀀텀점프 가능성 상승

외국인 52만 주 매수, 개인 60만 주 차익실현

AI 저전력 온디바이스 → AI 밸류체인 재평가

<라온로보틱스(18,300원 ▲4,220 +29.97%)(232680)>

반도체 공정용 웨이퍼 이송 로봇 생산 기업

협동 로봇 수요 증가, 자동화 설비 시장 확대

‘AI 제조업’ 결합 움직임 수혜

▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <현대오토에버(629,000원 ▲71,000 +12.72%)(307950)>

현대차 SDV(SW중심차량) 전환 핵심 수혜주

스마트팩토리 및 로봇 시장 성장 기대

AI·클라우드 투자 확대 성과 따른 실적 주목

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