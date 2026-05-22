[고래사냥] '디아이씨·원텍·현대제철·아진산업! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
'자율주행 로봇 반도체' 모멘텀 동시 수혜주는?
- PS일렉트로닉스(11,900원 ▲890 +8.08%), 로봇 팔과 반도체 장비 등 공급
- PS일렉트로닉스, 테슬라에 자율주행 핵심 부품 공급
- 유니트론텍(8,610원 ▲1,980 +29.86%), 로봇 컴퓨팅 모듈과 메모리 유통·판매 중
- 유니트론텍, 토르드라이브 인수… 자율주행 사업 확대
▶▶▶ 명품투자 POINT
귀한 몸 된 '구리'… 관련주 추가 공략 괜찮을까?
- 엔비디아, AI 데이터센터 매출 폭증 확인
- '전력망 3법' 상임위 통과… 민간 송전망 참여 길 열려
- 티씨머티리얼즈(9,630원 ▲2,220 +29.96%), 전력 인프라 관련 소재 사업 부각
- KBI메탈(6,890원 ▲1,590 +30%), 소재부터 변압기까지 전력망 수직 계열화
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(7,380원 ▲1,190 +19.22%)(092200)
- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급
- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료
- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진
- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발
- 폐배터리 신사업 확대 진행 중
▶오늘의 고래사냥법 - 원텍(8,900원 ▲1,550 +21.09%)(336570)
- 레이저 광원과 전기공급 장치 직접 개발 후 생산
- 피부 리프팅 레이저 장비로 글로벌 시장 진출
- 탈모와 제모 레이저 장비 시장 진출
- 매출 총 이익률 71% 달성, 영업이익률 30% 돌파
- PACM자산운용과 전략적 파트너십… 750억 투자 유치
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 현대제철(39,200원 ▲2,800 +7.69%)(004020)
- 세계 최초 '탄소저감강판' 양산 성공
- 친환경 해상풍력 프로젝트 초도 물량 공급
- 대규모 전력망·데이터센터 구축용 특수 형강 공급
- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 송전탑용 강재 수주
- 2분기 업황 바닥, 3분기부터 실적 급증 기대
▶오늘의 명품투자 포착주 - 아진산업(3,465원 ▲170 +5.16%)(013310)
- 현대차그룹 1호 파트너사… 전기차 부품 협력
- 현대차·기아 북미법인에 차체 보강 패널 사실상 독점 공급
- 3월 기준 영업이익 전년 대비 2배 가까이 증가
- 현대차 조지아 공장 가동 효과… 매출 퀀텀점프
- 마그네슘 합금 활용 차체 경량화·전기차 부품서 독보적
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