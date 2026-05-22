[고래사냥] '디아이씨·원텍·현대제철·아진산업! 내일장 고래 종목은?!

PS일렉트로닉스는 로봇 팔과 반도체 장비 등을 공급하며 테슬라에 자율주행 핵심 부품을 공급했다. 유니트론텍은 로봇 컴퓨팅 모듈과 메모리를 유통·판매하고 토르드라이브 인수로 자율주행 사업을 확대했다. 디아이씨는 현대차 미국 메타플랜트에 감속기 부품을 공급하고 싸이클로이드 로봇 감속기 개발을 완료했으며, 원텍은 레이저 광원과 전기공급 장치를 직접 개발하여 생산하고 피부 리프팅 레이저 장비로 글로벌 시장에 진출했다. 현대제철은 세계 최초로 탄소저감강판 양산에 성공했고 친환경 해상풍력 프로젝트에 초도 물량을 공급했으며, 아진산업은 현대차그룹의 1호 파트너사로 전기차 부품 협력을 진행하고 현대차·기아 북미법인에 차체 보강 패널을 독점 공급했다.