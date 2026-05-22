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[고래사냥] '디아이씨·원텍·현대제철·아진산업! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '디아이씨·원텍·현대제철·아진산업! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.05.22 06:29
PS일렉트로닉스는 로봇 팔과 반도체 장비 등을 공급하며 테슬라에 자율주행 핵심 부품을 공급했다. 유니트론텍은 로봇 컴퓨팅 모듈과 메모리를 유통·판매하고 토르드라이브 인수로 자율주행 사업을 확대했다. 디아이씨는 현대차 미국 메타플랜트에 감속기 부품을 공급하고 싸이클로이드 로봇 감속기 개발을 완료했으며, 원텍은 레이저 광원과 전기공급 장치를 직접 개발하여 생산하고 피부 리프팅 레이저 장비로 글로벌 시장에 진출했다. 현대제철은 세계 최초로 탄소저감강판 양산에 성공했고 친환경 해상풍력 프로젝트에 초도 물량을 공급했으며, 아진산업은 현대차그룹의 1호 파트너사로 전기차 부품 협력을 진행하고 현대차·기아 북미법인에 차체 보강 패널을 독점 공급했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

'자율주행 로봇 반도체' 모멘텀 동시 수혜주는?

- PS일렉트로닉스(11,900원 ▲890 +8.08%), 로봇 팔과 반도체 장비 등 공급

- PS일렉트로닉스, 테슬라에 자율주행 핵심 부품 공급

- 유니트론텍(8,610원 ▲1,980 +29.86%), 로봇 컴퓨팅 모듈과 메모리 유통·판매 중

- 유니트론텍, 토르드라이브 인수… 자율주행 사업 확대

▶▶▶ 명품투자 POINT

귀한 몸 된 '구리'… 관련주 추가 공략 괜찮을까?

- 엔비디아, AI 데이터센터 매출 폭증 확인

- '전력망 3법' 상임위 통과… 민간 송전망 참여 길 열려

- 티씨머티리얼즈(9,630원 ▲2,220 +29.96%), 전력 인프라 관련 소재 사업 부각

- KBI메탈(6,890원 ▲1,590 +30%), 소재부터 변압기까지 전력망 수직 계열화

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 디아이씨(7,380원 ▲1,190 +19.22%)(092200)

- 현대차 美 메타플랜트에 감속기 부품·완제품 등 공급

- 싸이클로이드 로봇 감속기 개발 완료

- 하모닉 감속기 사업 확대… 현대차 아틀라스에 공급 추진

- 중국산 희토류 배제, 자동차·로봇용 구동모터 개발

- 폐배터리 신사업 확대 진행 중

▶오늘의 고래사냥법 - 원텍(8,900원 ▲1,550 +21.09%)(336570)

- 레이저 광원과 전기공급 장치 직접 개발 후 생산

- 피부 리프팅 레이저 장비로 글로벌 시장 진출

- 탈모와 제모 레이저 장비 시장 진출

- 매출 총 이익률 71% 달성, 영업이익률 30% 돌파

- PACM자산운용과 전략적 파트너십… 750억 투자 유치

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 현대제철(39,200원 ▲2,800 +7.69%)(004020)

- 세계 최초 '탄소저감강판' 양산 성공

- 친환경 해상풍력 프로젝트 초도 물량 공급

- 대규모 전력망·데이터센터 구축용 특수 형강 공급

- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 송전탑용 강재 수주

- 2분기 업황 바닥, 3분기부터 실적 급증 기대

▶오늘의 명품투자 포착주 - 아진산업(3,465원 ▲170 +5.16%)(013310)

- 현대차그룹 1호 파트너사… 전기차 부품 협력

- 현대차·기아 북미법인에 차체 보강 패널 사실상 독점 공급

- 3월 기준 영업이익 전년 대비 2배 가까이 증가

- 현대차 조지아 공장 가동 효과… 매출 퀀텀점프

- 마그네슘 합금 활용 차체 경량화·전기차 부품서 독보적

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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