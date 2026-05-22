[오늘 이 종목] 피지컬 AI 수혜부터 로봇 밸류체인까지… 김진경 본부장의 '시선집중' 주도주

김진경 불사조리서치 본부장은 오늘 국내 증시에서 LG디스플레이, 대덕전자, 현대모비스, 에스엘을 핵심 투자 대안으로 제시했습니다. LG디스플레이는 OLED 중심의 체질 개선으로 3분기 연속 흑자를 기록했고, 대덕전자는 메모리 신규 시설 투자로 기판 쇼티지에 선제적으로 대응했습니다. 현대모비스는 피지컬 AI 수혜주로 부각되며 로봇 사업 진출이 신성장 동력이 될 것으로 보이며, 에스엘은 현대차 로봇 밸류체인의 핵심으로 하반기 활구동 액추에이터 공급이 본격화될 예정입니다.

김진경 불사조리서치 본부장의 수급· 차트· 거래량 4대 핵심 전략

오늘 국내 증시에서는 체질 개선에 성공한 디스플레이 기업과 전방 로봇 산업의 확장에 힘입어 밸류체인 핵심으로 부상한 부품사들이 시장의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 김진경 불사조리서치 본부장은 오늘장 <시선집중> 전략을 통해 외국인과 기관의 매수세가 유입되는 LG디스플레이, 시설 투자와 함께 차트상 의미 있는 무빙을 보이는 대덕전자, 피지컬 AI 수혜로 거래대금이 몰리는 현대모비스, 그리고 포트폴리오의 든든한 중심축이 될 에스엘을 핵심 투자 대안으로 제시했습니다.

[수급] 외국인· 기관의 선택: LG디스플레이(15,200원 ▲460 +3.12%)

"3분기 연속 흑자 행진… OLED 중심 구조 재편으로 완벽한 체질 개선"

김진경 본부장이 외국인과 기관의 수급 향방이 가장 주목되는 첫 번째 종목으로 꼽은 것은 LG디스플레이입니다. 과거의 실적 부진을 털어내고 대규모 체질 개선에 성공하며 시장의 신뢰를 회복하고 있습니다.

투자 포인트: 파주공장을 중심으로 OLED 생산 경쟁력을 대폭 강화한 결과, 3분기 연속 흑자 기조를 이어가고 있습니다. OLED 중심으로 사업 구조를 영리하게 재편한 전략이 고스란히 실적에 반영되고 있으며, 현재 제품 포트폴리오 역시 빠르게 다변화되는 중입니다. 향후 중국 업체들의 저가 공세 속에서 LG디스플레이만의 확실한 고부가가치 차별화 포인트를 보여준다면, 최근 훈풍이 불고 있는 LG그룹주 전반의 주가 동반 상승 모멘텀을 강하게 이끌 것으로 기대됩니다.

[차트] 의미 있는 차트 무빙: 대덕전자(151,500원 ▲5,100 +3.48%)

"메모리 신규 시설투자 전격 결정… 기판 쇼티지 선제적 대응"

차트상 의미 있는 움직임과 함께 기술적 추세 전환을 시도하는 종목으로는 대덕전자를 선정했습니다. 고성능 기판 수요 폭발에 맞춘 대규모 투자 결정이 주가 하방 경직성을 확보하고 상방 변곡점을 만들고 있습니다.

투자 포인트: AI 서버가 전 세계적으로 확산되면서 고성능 반도체 패키징 수요가 급증하는 가운데, 대덕전자는 메모리 신규 시설 투자를 결정하며 기판 쇼티지(공급 부족) 국면에 선제적으로 대응하고 나섰습니다. 이에 따라 FC-CSP, FC-BGA, MLB 등 고부가 기판 제품군의 대대적인 증설이 이루어질 예정입니다. 이번 메모리 공장 증설을 통해 중장기적인 외형 성장 여력을 완벽히 확보했으며, 향후 AI 및 자율주행용 고부가 제품의 판매 비중이 늘어날수록 마진율

개선 효과가 극대화될 전망입니다.

[거래량] 시장의 뜨거운 관심: 현대모비스(636,000원 ▼34,000 -5.07%)

"반도체 이어 이제는 피지컬 AI… 단기 조정은 매수 기회"

시장의 거래대금과 대량 거래량이 대거 집중되며 변동성을 키우고 있는 종목으로는 현대모비스를 짚었습니다. 로봇 및 미래 모빌리티 시장의 확장성이 거래량으로 입증되고 있습니다.

투자 포인트: 글로벌 AI 투자 흐름이 기존의 반도체·소프트웨어 중심에서 피지컬 AI(물리적 AI)와 로봇 산업으로 급격히 확산됨에 따라, 현대모비스가 직접적인 수혜주로 부각되고 있습니다. 특히 현대차그룹의 휴머노이드(인간형 로봇) 사업 상용화 기대감이 고조되는 상황에서, 현대모비스의 로봇 사업 진출은 강력한 신성장 동력이 될 것입니다. 최근 램프 사업부 매각 등 과감한 사업 구조 재편에도 속도를 내고 있어 신사업 집중도가 높아진 만큼, 오늘장 발생한 단기 조정은 좋은 저점 매수의 기회가 될 수 있습니다.

[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 에스엘(71,500원 ▲3,000 +4.38%)

"현대차 로봇 밸류체인의 핵심… 하반기 활구동 액추에이터 공급 본격화"

김진경 본부장이 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로 선정한 에스엘은 자동차 부품사를 넘어 미래 로봇 모멘텀의 실질적인 수혜를 입고 있습니다.

투자 포인트: 주요 고객사의 로봇 상용화 추진 시나리오에 발맞추어 로봇 밸류체인 내 에스엘의 역할이 대폭 확대되며 새로운 성장 국면에 진입했습니다. 당장 올 하반기부터 로봇의 핵심 부품인 활구동 액추에이터 공급이 본격화될 예정이어서 실적 가시성이 매우 높습니다. 여기에 본업인 자동차용 램프 사업 역시 북미 시장을 중심으로 견고한 호조세를 이어가고 있으며, 연말에는 유럽 신규 고객사 확보를 통한 글로벌 고객군 확장이 예정되어 있어 펀더멘털과 성장성을 모두 갖춘 핵심 주도주로 평가됩니다.

[김진경 본부장의 에스엘 매매 전략]

매수가: 현재가

목표가: 75,000원

손절가: 63,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/g3ELaW3tcIM?si=A7WZxvlcNxDW3-Yn)

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