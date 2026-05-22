코스피 개인·기관 매수에 상승 마감…코스닥 5% 급등

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 코스닥 지수가 전 거래일(1105.97)보다 55.16포인트(4.99%) 상승한 1161.13에 거래를 마친 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스닥 지수 종가가 보이고 있다. 코스피는 전 거래일(7815.59)보다 32.12포인트(0.41%) 오른 7847.71에 마감했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1506.1원)보다 11.1원 오른 1517.2원에 주간 거래를 마감했다. 2026.05.22. [email protected] /사진=최진석

22일 코스피지수가 개인과 기관 매수세에 힘입어 상승 마감했다.

코스피지수는 전일 대비 32.12포인트(0.41%) 오른 7847.71에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 1조639억원과 7601억원 순매수한 반면 외국인은 1조9225억원 순매도했다.

△삼성전기(1,340,000원 ▲136,000 +11.3%)(+11.30%) △두산에너빌리티(111,600원 ▲3,200 +2.95%)(+2.95%) △삼성생명(364,500원 ▲9,500 +2.68%)(+2.68%) △HD현대중공업(680,000원 ▲8,000 +1.19%)(+1.19%) △SK스퀘어(1,185,000원 ▲6,000 +0.51%)(+0.51%) △SK하이닉스(1,941,000원 ▲1,000 +0.05%)(+0.05%) 등이 상승했다.

△삼성전자(292,500원 ▼7,000 -2.34%)(-2.34%) △현대차(655,000원 ▼11,000 -1.65%)(-1.65%) △LG에너지솔루션(398,500원 ▼2,500 -0.62%)(-0.62%) △삼성전자우(187,500원 ▼300 -0.16%)(-0.16%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전일 대비 55.16포인트(4.99%) 오른 1161.13에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 5974억원과 2880억원 순매수한 반면 개인은 8656억원 순매도했다.

△주성엔지니어링(224,000원 ▲38,800 +20.95%)(+20.95%) △에코프로(146,500원 ▲16,700 +12.87%)(+12.87%) △에코프로비엠(216,000원 ▲21,000 +10.77%)(+10.77%) △HLB(50,900원 ▲4,100 +8.76%)(+8.76%) △삼천당제약(372,000원 ▲17,000 +4.79%)(+4.79%) △이오테크닉스(573,000원 ▲24,000 +4.37%)(+4.37%) △알테오젠(364,500원 ▲13,000 +3.7%)(+3.70%) △코오롱티슈진(106,700원 ▲3,700 +3.59%)(+3.59%) △리노공업(106,500원 ▲2,500 +2.4%)(+2.40%) △레인보우로보틱스(754,000원 ▲11,000 +1.48%)(+1.48%) 등이 올랐다.