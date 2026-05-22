코스피 200, GS건설·세방전지 OUT, HD건설기계·달바글로벌 IN

2026년도 6월 코스피 200 정기변경 결과. /자료=한국거래소

코스피 200 지수에 △HD건설기계(166,000원 ▲6,700 +4.21%) △DB하이텍(181,100원 ▲100 +0.06%) △달바글로벌(219,000원 ▲6,500 +3.06%) △OCI(123,000원 ▲6,300 +5.4%)가 들어간다. 빠지는 종목은 △GS건설(32,150원 ▲1,150 +3.71%) △세방전지(59,500원 ▲1,800 +3.12%) △GKL(11,730원 ▲170 +1.47%) △녹십자홀딩스(14,970원 ▼220 -1.45%)다. 코스피 200 지수에 편입되면서 해당 종목은 코스피200 추종 ETF(상장지수펀드) 등을 통해 대규모 패시브 자금 유입을 기대할 수 있다. 코스닥150에서는 삼표시멘트(13,190원 ▲410 +3.21%), 휴림로봇(11,640원 ▲20 +0.17%) 등이 들어가고 골프존(44,700원 ▲550 +1.25%), 동국제약(22,300원 ▲1,400 +6.7%) 등이 제외된다.

한국거래소는 지난 21일 주가지수운영위원회를 열고 주요 대표지수인 △코스피 200 △코스닥 150 △KRX 300 구성종목에 대한 정기변셩을 심의했다고 22일 밝혔다. 한국거래소는 매년 6월과 12월 정기적으로 대표 지수 구성종목 정기변경을 진행한다.

심의결과 코스피 200은 4종목, 코스닥 150은 16종목, KRX 300은 45종목이 교체된다. 구성종목 변경은 다음달 12일부터 반영된다.

코스피 200에 새로 들어가는 종목은 HD건설기계·DB하이텍·달바글로벌·OCI이며, 편출되는 종목은 GS건설·세방전지·GKL·녹십자홀딩스다. 코스피 200에서는 4종목이 들어오고 4종목이 빠졌다. 정기변경 후 유가증권시장(코스피) 전체 시가총액 대비 코스피 200 구성종목의 시가총액 비중은 94.9%다.

코스닥 150 편입 종목은 삼표시멘트(13,190원 ▲410 +3.21%)·에이치브이엠(113,000원 ▲2,100 +1.89%)·현대무벡스(37,400원 ▼1,100 -2.86%)·{세트렉아이}·휴림로봇(11,640원 ▲20 +0.17%)·비츠로셀(53,700원 ▲1,700 +3.27%)·삼현(54,600원 ▲300 +0.55%)·한라캐스트(15,910원 ▲330 +2.12%)·오름테라퓨틱(71,900원 ▲6,400 +9.77%)·미래에셋벤처투자(56,000원 ▼300 -0.53%)·원익홀딩스(28,050원 ▲450 +1.63%)·성호전자(41,250원 ▲2,150 +5.5%)·아이티센글로벌(52,200원 ▲4,100 +8.52%)·브이엠(64,500원 ▲4,600 +7.68%)·로보스타(85,400원 ▼4,200 -4.69%)·기가비스(119,800원 ▼5,800 -4.62%)다. 편출 종목은 성일하이텍(66,700원 ▲2,500 +3.89%)·현대힘스(17,700원 ▲320 +1.84%)·에코프로에이치엔(29,750원 ▲1,850 +6.63%)·에코앤드림(14,830원 ▲890 +6.38%)·골프존(44,700원 ▲550 +1.25%)·콜마비앤에이치(11,560원 ▲390 +3.49%)·동국제약(22,300원 ▲1,400 +6.7%)·메디톡스(102,400원 ▲5,000 +5.13%)·원텍(9,370원 ▲470 +5.28%)·바이넥스(9,830원 ▲910 +10.2%)·미코(21,400원 ▲1,430 +7.16%)·제우스(14,130원 ▲590 +4.36%)·서울반도체(15,080원 ▼590 -3.77%)·엠로(24,900원 ▲2,400 +10.67%)·셀바스AI(11,070원 ▲530 +5.03%)·솔트룩스(20,550원 ▲2,260 +12.36%) 등이다. 코스닥 150에서는 16종목이 편입되고 16종목이 편출됐다. 정기변경 후 코스닥 시장 전체 시가총액 대비 코스닥 150 구성종목의 시가총액 비중은 61.2%다.

KRX 300에는 삼표시멘트(13,190원 ▲410 +3.21%)·현대무벡스(37,400원 ▼1,100 -2.86%)·휴림로봇(11,640원 ▲20 +0.17%)·LS머트리얼즈(23,650원 ▲1,150 +5.11%)·미래에셋생명(15,210원 ▲650 +4.46%)·로킷헬스케어(53,700원 ▲1,600 +3.07%)·앱클론(40,550원 ▲850 +2.14%)·우리기술(16,800원 ▲100 +0.6%)·RFHIC(104,000원 ▲4,900 +4.94%)·제주반도체(118,700원 ▲900 +0.76%)·코미코(177,100원 ▲15,900 +9.86%)·{하나머트리얼즈}·SFA반도체(10,250원 ▲1,300 +14.53%)·두산테스나(171,600원 ▲1,100 +0.65%) 등이 45개 종목이 들어왔다. 빠진 종목은 세아제강지주(170,600원 ▼300 -0.18%)·효성(221,000원 ▲2,000 +0.91%)·HDC(22,850원 ▲50 +0.22%)·경동나비엔(73,600원 ▲2,500 +3.52%)·더블유게임즈(69,300원 ▲4,300 +6.62%)·한샘(32,900원 ▲1,100 +3.46%)·오뚜기(350,000원 ▲8,000 +2.34%)·빙그레(73,300원 ▲200 +0.27%)·대상(20,000원 ▲490 +2.51%)·시프트업(29,500원 ▲650 +2.25%)·넥슨게임즈(11,410원 ▲360 +3.26%)·종근당(80,000원 ▲1,900 +2.43%) 등 42개다. 정기변경 후 유가증권 및 코스닥시장 시가총액 대비 KRX 300 구성종목의 시가총액 비중은 96.0%다.

정기변경에 앞서 거래소는 하이젠알앤엠(36,000원 ▼250 -0.69%)·메지온(74,100원 ▲1,600 +2.21%)·HD현대인프라코어가 수시변경으로 KRX 300에서는 편출한 바 있다. 거래소는 투자자 보호와 지수 신뢰 제고를 위해 수시로 투자주의 환기종목·관리종목 등을 지수에서 제외시킨다. HD현대인프라코어는 HD현대건설기계에 흡수합병돼 지난 1월 1일 HD건설기계(166,000원 ▲6,700 +4.21%)로 변경되면서 구성종목에서 빠졌다.