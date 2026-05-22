장동혁, 경기 남부 돌며 양향자 지원사격…"추미애 그림자도 안보여"

[안양=뉴시스] 김금보 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 22일 오후 경기 안양시 동안구 범계사거리에서 지원 유세를 마친 후 선거운동원들을 격려하고 있다. 2026.05.22. [email protected] /사진=김금보

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동 이틀차 경기 남부 지역을 돌며 양향자 경기지사 후보 지원 유세에 나섰다. 장 대표는 "삼성전자 파업을 막겠다고 양 후보가 단식할 때 추미애 민주당 후보는 그림자도 보이지 않았다"며 "그런 후보가 어떻게 경기도의 미래를 책임질 수 있겠냐"고 목소리를 높였다.

장 대표는 이날 오후 경기 안양과 수원, 안산 등을 돌며 수도권 표심 공략에 나섰다.

장 대표는 "이재명 대통령이 자기 재판을 취소하기 위해 특검까지 만들겠다고 한다. 이런 사람을 대통령으로 인정해도 되겠느냐"며 "이렇게 대한민국을 망가뜨리고 각종 악법을 통과시키는 돌격대 역할을 한 사람이 추미애"라고 비판했다.

그러면서 "추 후보는 경기도에 대해 아무것도 알지 못하는 사람이라는 걸 당내 경선 TV 토론에서 스스로 증명해보였다"며 "개딸(이 대통령 강성 지지층) 표를 받아 후보가 됐다"고 했다.

장 대표는 "양 후보는 삼성전자에서 고졸 신화를 쓴 인물이다. 반도체와 함께 살아온 대한민국 반도체의 역사"라며 "반도체를 잘 알고 미래 첨단산업을 가장 잘 일으켜 세울 수 있는 사람은 바로 국민의힘의 양 후보다. 경기도 미래를 만들어 갈 진정한 국민의힘 후보에 압도적 표를 몰아달라"고 호소했다.

대전MBC가 충남지사 TV 토론에서 김태흠 당 후보 모두발언을 통편집하고 송출한 점도 언급했다. 장 대표는 "언론까지도 이렇게 민주당 편만 들고 있다"며 "기울어진 대한민국을 바로 잡으려면 이번 지방선거에서 국민의힘 후보들에게 압도적 지지를 보내주셔야 한다. 대한민국과 경기도의 미래가 여러분 손에 달려있다"고 했다.

(안양=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 22일 경기 안양시 범계사거리에서 시민들에게 양향자 경기도지사 후보 지지를 호소하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(안양=뉴스1) 신웅수 기자

양 후보는 이날 안양 유세에서 "저는 18살 때 경기도에 왔다. 아무것도 없던 양향자를 성장시켜준 분들이 경기도민"이라며 "남은 인생을 경기도민께 은혜를 갚고자 하는 것이 제가 살아있고 정치하는 이유"라고 목소리를 높였다.

양 후보는 "경기도 청년들이라면 돈이 없어서 공부를 못하거나 결혼을 늦추는 일이 없도록 제대로 만들어보겠다"며 "세계 반도체와 경제의 심장으로 경기도를 우뚝세우는 보람을 장동혁 대표, 김대영 국민의힘 안양시장 후보와 함께 이뤄내겠다"고 했다.

이어 "지방권력까지 민주당에 내주면 대한민국은 미래가 없다"며 "죽을 힘을 다해 이 한 몸을 갈아넣을테니 한 번만 제대로 기회를 달라. 국민의힘이 당당하게 잘하겠다"고 호소했다.

한편 장 대표는 오는 23일 자신의 지역구인 충남 보령과 서천에서 열리는 집중유세를 한 뒤 전북 전주를 찾아 거리 인사에 나선다. 이후 대전MBC를 찾아 김태흠 후보 모두발언 통편집과 관련한 규탄 기자회견을 진행한다.