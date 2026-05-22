연료전지 공급계약 두산퓨얼셀, 신고가…장중 10만원 넘어서

머니투데이 특징주 그래픽 이미지

22일 두산퓨얼셀 주가가 장중 20% 넘게 급등하면서 사상 최고가를 기록했다.

오후 3시1분 현재 두산퓨얼셀은 전일 대비 19.04% 상승한 9만9400원에 거래됐다. 두산퓨얼셀은 장중 10만6000원까지 오르며 신고가를 새로 썼다.

전날 두산퓨얼셀은 삼천리이에스와 529억원 규모의 연료전지 시스템 공급 계약을 체결했다고 정정 공시했다. 계약 규모는 최근 매출액(2609억원)의 20.28% 규모다.