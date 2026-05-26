[더벨]채비, 창립 10주년 기념 BIG 페스타 진행

국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자 채비가 창립 10주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 대규모 이벤트 '창립 10주년 기념 BIG 페스타'를 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 페스타는 8월 25일까지 진행되며, 바로채비로 1회 10kWh 이상 급속 충전을 완료한 채비 회원이라면 누구나 참여하여 결제 금액의 최대 20%를 채비 크레딧으로 받을 수 있다. 또한, 이벤트 참여 고객을 대상으로 총 2000만원 규모의 경품 추첨도 함께 진행되어 순금, 한국타이어 교환권 등 다양한 경품이 제공된다.

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국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비(14,160원 ▲520 +3.81%)가 창립 10주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 대규모 이벤트 ‘창립 10주년 기념 BIG 페스타’를 진행한다고 26일 밝혔다. 2016년 설립 이후 국내 전기차 충전 시장을 선도해 온 채비는 이번 이벤트를 통해 고객 성원에 보답하고 다음 10년을 향한 브랜드 경험 강화에 나설 계획이다.

창립 10주년 기념 BIG 페스타는 오는 8월 25일까지 진행된다. 이벤트 기간 내 바로채비로 1회 10kWh 이상 급속 충전을 완료한 채비 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 충전 후 발급되는 리워드(번개)를 통해 결제 금액의 최대 20%를 채비 크레딧으로 받을 수 있다. 일반회원 기준 바로채비를 통해 충전하고 2만원 결제 시 최대 4000 크레딧을 받을 수 있어 실질적으로 1만6000원으로 충전이 가능하다.

이벤트 참여 고객 대상 총 2000만원 규모의 경품 추첨도 함께 진행된다. 추첨을 통해 △1등 순금 1돈(3명) △2등 한국타이어 아이온 에보 올시즌 2개 교환권(9명) △다이슨 에어랩(15명) △채비스테이 상품권 5만원권 (30명) △채비스테이 카페20BOON 아메리카노 쿠폰(90명) 등 다양한 경품이 제공된다.

2016년 설립된 채비는 전기차 충전기 개발·제조부터 설치, 운영, 유지관리까지 전 과정을 아우르는 통합 충전 플랫폼 역량을 기반으로 국내 대표 급속 충전 서비스 사업자로 성장해 왔다. 특히 전국 단위 급속 충전 네트워크를 지속 확대하고 사용자 중심 서비스 고도화에 집중하며 국내 전기차 충전 산업 발전에 기여해 왔다.

채비는 전기차 충전 과정에서 반복적으로 요구되는 인증·결제 절차를 없애 사용자 편의성을 높인 바로채비 서비스를 운영하고 있다. 채비 급속 충전기에서 최초 1회만 충전하면 ‘바로채비’가 자동 등록되며 이후에는 충전 커넥터를 차량에 연결하는 것만으로 인증부터 충전, 결제까지 전 과정이 원스톱으로 진행된다.

최영훈 채비 대표는 “지난 10년은 국내 전기차 충전 산업의 성장과 함께 채비 역시 끊임없이 도전하고 성장해 온 시간이었다”라며 “그동안 채비를 믿고 이용해 주신 고객분들의 응원과 신뢰에 보답하고자 이번 10주년 이벤트를 마련했다”라고 말했다.

이어 “앞으로도 차별화된 충전 인프라와 편리한 서비스, 고객 중심 혜택을 지속 강화하며 고객과 함께 성장하는 브랜드로 나아가겠다”라고 덧붙였다.