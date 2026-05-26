[더벨]아우딘퓨쳐스, 메탈 마스카라 특허·디자인권 침해 대응

아우딘퓨쳐스는 자사 특허 기술이 적용된 메탈 마스카라 유사 제품의 국내 유통 확산에 대해 지식재산권 보호 조치에 착수했다고 26일 밝혔다. 네오젠의 슬림 메탈 마스카라와 볼륨 메탈 마스카라가 올리브영 판매 랭킹 상위권을 기록하며 시장 내 입지를 확대하자, 아우딘퓨쳐스는 특허 및 디자인권 침해 여부를 검토하고 법적 조치를 진행할 계획이라고 전했다. 회사는 이번 조치를 통해 지식재산권 보호 체계를 강화하고 글로벌 시장에서 메탈 기반 색조 카테고리의 표준을 선도하는 기업으로 도약할 방침이다.

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화장품 전문기업 아우딘퓨쳐스(794원 0%)가 자사 특허 기술이 적용된 ‘메탈 마스카라’ 유사 제품의 국내 유통 확산에 대해 지식재산권 보호 조치에 착수했다고 26일 밝혔다. 시장의 건전한 기준을 정립하겠단 취지다.

최근 네오젠의 ‘슬림 메탈 마스카라’와 ‘볼륨 메탈 마스카라’는 올리브영 판매 랭킹 상위권을 기록하며 빠르게 시장 내 입지를 확대하고 있다. 누적 판매량 또한 100만개를 돌파했다.

해당 제품은 기존 브러쉬형 마스카라와 달리 메탈 소재 어플리케이터를 적용한 것이 핵심 차별화 요소다. 정교한 발림성, 위생성, 사용 편의성 측면에서 차별화된 구조를 갖추고 있다. 관련 기술 및 디자인은 아우딘퓨쳐스가 보유한 특허 및 디자인권을 통해 보호되고 있다.

회사 측은 “최근 일부 유사 제품이 온라인 채널을 중심으로 유통되며 소비자 혼선과 시장 질서 훼손 우려가 발생하고 있다”며 “당사가 보유한 특허, 실용신안 및 디자인권을 기반으로 권리 침해 여부를 면밀히 검토한 후 필요한 경우 법적 조치를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

특히 일부 유사 제품의 경우 제조국, 전성분, 품질 관리 등 표시 및 검증 측면에서 추가 확인이 필요한 사례도 확인되고 있어 단순한 지식재산권 문제를 넘어 소비자 신뢰와 안전 관리 측면에서도 주의가 필요하다는 설명이다.

아우딘퓨쳐스는 이번 조치를 계기로 지식재산권 보호 체계를 강화하고 글로벌 시장에서 메탈 기반 색조 카테고리의 표준을 선도하는 기업으로 도약한다는 방침이다.

회사 관계자는 “메탈 마스카라는 당사가 기술력과 지식재산권을 기반으로 개척해 온 차세대 색조 카테고리”라며 “해당 구조를 적용한 제품을 기획하거나 사업화하고자 하는 기업은 사전에 권리 침해 여부를 검토하고 당사와의 정식 ODM 협업 구조를 통해 안정적으로 개발하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다”고 말했다.

이어 “무단 모방 및 권리 침해 제품에 대해서는 민·형사상 조치를 포함한 강경 대응을 검토할 예정”이라며 “국내외 파트너사와의 전략적 협업을 통해 메탈 기반 색조 카테고리 시장을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.