TIGER 삼전·하닉 2배 상품 출시…"유동성 공급으로 승부"

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용본부 대표가 26일 서울 중구에서 열린 'TIGER 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장 기자간담회'에서 발표하고 있다. /사진제공=미래에셋자산운용

"유동성에 가장 초점을 맞춰서 외국인 투자 자금을 대거 유치했습니다. 또 현금 설정 환매 방식을 도입해 호가 스프레드를 좁히고 괴리율을 줄이고자 합니다."

김남기 미래에셋자산운용 ETF(상장지수펀드)운용본부 대표는 26일 서울 중구에서 열린 'TIGER 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장 기자간담회'에서 "단일종목 레버리지 상품의 도입 취지는 홍콩 등 해외 시장에서 거래하는 서학 개미들을 국내 시장으로 불러들여 원/달러 환율을 안정화하는 것"이라며 "이에 TIGER 단일종목 레버리지 상품의 경쟁 상대는 국내 운용사들이 아닌 해외 운용사들이라고 생각한다"고 말했다.

미래에셋운용은 오는 27일 'TIGER 삼성전자 레버리지'와 'TIGER SK하이닉스 레버리지' 상품을 신규 상장한다. 각각 삼성전자와 SK하이닉스 종목의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품이다. 이날 상장하는 단일종목 레버리지 상품은 총 14개로 8개의 운용사에서 출시된다.

단일종목 레버리지 상품은 기본적으로 기초자산의 주가를 추종한다는 점에서 구조가 동일하다. 미래에셋자산운용은 업계 최하 수준인 연 0.0901%의 총보수와 유동성 공급, 현금 설정·환매 방식으로 차별화를 뒀다고 설명했다.

삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목 레버리지 상품을 합산했을 때 총 설정 규모는 1조3000억원이다. 이 중 외국인 투자자는 TIGER ETF 중 역대 최대인 3290억원을 설정했다. 지정참가회사(AP)와 유동성공급자(LP)로는 각각 5곳과 14곳으로 총 19곳 증권사가 유동성 공급에 참여한다. 이정환 미래에셋운용 ETF본부장은 "외국인 투자자들의 참여를 유도해 투자자들에게 높은 유동성을 제공할 예정"이라며 "많은 AP·LP 참여는 호가 스프레드 축소와 안정적인 괴리율 관리로 이어질 것"이라고 말했다.

미래에셋운용은 이번 상품의 핵심 차별화 요소로 현금 납입형을 강조했다. 현물 설정·환매 방식인 주식형 ETF의 경우 AP와 LP는 환매 과정에서 주식을 직접 매도하고 거래세를 부담한다. 이 본부장은 "현금 납입형은 환매 과정에서 현물이 아닌 현금이 들어오기 때문에 현물 거래세를 부담하지 않아도 된다"며 "투자자의 매매가격에 거래세가 반영되지 않으면서 호가 스프레드가 축소된다"고 분석했다.

이러한 현금 납입형 구조가 현물 레버리지 상품의 장점과 맞물려 시너지를 내는 구조라고 설명했다. 이 본부장은 "LP가 환매 시 현금을 받으면 삼성전자나 SK하이닉스의 주가가 선물 가격 대비 저평가되었을 때는 현물을 취득하고 반대인 경우 선물을 취득하는 방식으로 시장에서 저렴한 걸 골라서 살 수 있다"며 "현물로 설정·환매하면 현금이 아닌 주식이 항상 들어오기 때문에 현물과 선물 중 하나를 택할 수 있는 여지가 없다"고 말했다.