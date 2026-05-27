DB자산운용, AI 반도체 기업에 집중 투자하는 코스닥 펀드 출시

DB자산운용이 'DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호(주식혼합)'를 27일 출시한다고 밝혔다.

DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁제2호(주식혼합)는 국민성장펀드의 정책적 수혜가 기대되는 코스닥 시장의 핵심 종목에 집중 투자하는 상품이다. 2호 펀드는 지난 3월에 출시한 1호 펀드의 운용전략을 유지하되 AI(인공지능) 반도체 부문의 비중을 기존 29%에서 50% 수준으로 대폭 늘렸다.

이번에 선보이는 2호 펀드는 설정일 이후 목표수익률 10%(A클래스 기준가 1100원 원본 기준)에 도달하면 주식 포트폴리오를 전량 매도하고 국내 단기 채권형으로 전환하는 구조로 설계됐다.

이 펀드는 이날부터 다음달 5일까지 고객을 모집한다. 한국투자증권, 대신증권, 교보증권, 한양증권, 삼성생명, DB증권, KB증권, IBK증권 등을 통해 가입할 수 있다.

DB자산운용 관계자는 "1호 펀드가 단기간에 목표를 달성하며 정책 수혜주와 메가트렌드 중심의 종목 선정 역량을 시장에 입증했다"며 "이번 2호 펀드는 정부 정책 자금이 본격적으로 유입되기 전 기관자금보다 앞서 저평가된 우량 코스닥 기업을 선점할 수 있는 마지막 기회가 될 것"이라고 말했다.