[오늘 이 종목] 삼전닉스 2배 ETF부터 변압기 증설 수혜까지… 이충헌 대표의 '시선집중' 핵심 전략

이충헌 밸류파인더 대표는 머니투데이 방송에서 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 채비, 진흥기업을 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다. 이 대표는 반도체 중심의 쏠림 현상 속에서 AI 인프라, 전력, 전기차 충전 등 구조적 성장 산업에 주목해야 한다고 강조했다. 그는 삼성전자와 SK하이닉스의 2배 레버리지 ETF 상장, 삼성전기의 MLCC 및 AI 기판 수혜, 채비의 전기차 충전 인프라 성장, 진흥기업의 효성중공업 변압기 공장 증설 수혜 등을 핵심 투자 포인트로 꼽았다.

시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 27일 방송된 머니투데이 <시선집중>에서는 이충헌 밸류파인더 대표가 출연해 삼성전자· SK하이닉스, 삼성전기, 채비, 진흥기업 등을 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.

이 대표는 최근 국내 증시에서 반도체 중심의 쏠림 현상이 강화되고 있다며, AI 인프라· 전력· 전기차 충전 등 구조적 성장 산업에 주목해야 한다고 강조했다.

[수급] 외국인· 기관의 선택: 삼성전자(319,000원 ▲20,000 +6.69%)· SK하이닉스(2,330,000원 ▲278,000 +13.55%)

"삼전닉스 2배 ETF 상장… 외국인 복귀 기대감"

외국인과 기관 수급이 집중되는 첫 번째 종목군으로는 삼성전자와 SK하이닉스가 선정됐다.

이 대표는 국내 최초 단일 종목 기반 2배 레버리지 ETF 상장이 반도체 투자 심리를 자극할 수 있다고 평가했다.

외국인 매도 지속 속 반도체 집중

최근 외국인 매도세가 이어지고 있지만, 이는 삼성전자· SK하이닉스 비중 확대와 원· 달러 환율 부담 영향이 크다고 설명했다. 특히 환율이 1,500원을 웃도는 상황에서 차익 실현 매물이 지속되고 있다는 분석이다.

글로벌 메모리 업황 기대 확대

또 마이크론 테크놀로지에 대해 UBS가 목표주가를 3배 이상 상향 조정한 점을 언급하며, 글로벌 메모리 업황 기대감이 다시 살아나고 있다고 평가했다.

다만 반도체 급등으로 인해 다른 업종이 상대적으로 소외되는 현상도 함께 나타나고 있다고 진단했다.

[차트] 의미 있는 차트 무빙: 삼성전기(1,708,000원 ▲136,000 +8.65%)

"MLCC 슈퍼사이클 진입… AI 기판 수혜 본격화"

기술적 추세 전환 가능성이 높은 종목으로는 삼성전기가 꼽혔다.

이 대표는 MLCC 가격 인상이 본격화되는 초기 구간에 진입했다고 분석했다.

MLCC· FC-BGA 동시 성장

최근 1조5천억원 규모 실리콘 커패시터 공급 계약 체결과 함께, 고부가 패키징 기판인 FC-BGA 경쟁력이 부각되고 있다는 설명이다.

특히 2분기부터 북미 GPU 업체향 FC-BGA 공급 가능성이 제기되면서 AI 인프라 확대 수혜 기대감이 커지고 있다고 평가했다.

글로벌 AI 투자 확대 수혜

AI 서버 및 가속기 시장 확대 속에서 MLCC와 AI 기판 수요가 동시에 증가하고 있다는 점도 긍정적 요인으로 꼽았다.

[거래량] 시장의 뜨거운 관심: 채비(12,650원 ▼1,510 -10.66%)

"고유가 시대… 전기차 충전 인프라 성장 본격화"

거래대금과 거래량이 집중되는 종목으로는 전기차 충전 인프라 기업 채비가 제시됐다.

이 대표는 채비를 국내 1위 급속 충전 인프라 기업으로 평가하며, 현재 약 5,900면 규모의 급속 충전기를 직접 운영 중이라고 설명했다.

매년 59% 고성장

채비의 매출은 2022년 130억원에서 2025년 524억원까지 확대되며 연평균 59% 수준의 고성장을 이어가고 있다고 밝혔다.

전기차 수요 확대 기대

이란 전쟁 이후 이어지는 고유가 흐름이 전기차 수요를 자극하고 있으며, 정부의 전기차 보조금 예산 확대 역시 긍정적인 환경이라고 분석했다.

상장 직후 급등 이후 최근 조정을 받았지만, 2차전지 섹터 반등 시 충전 인프라 기업도 함께 재평가될 가능성이 높다고 전망했다.

[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 진흥기업(1,048원 ▼20 -1.87%)

"효성중공업 변압기 공장 증설 직접 수혜"

포트폴리오 중심축 종목으로는 진흥기업이 추천됐다.

이 대표는 진흥기업이 시가총액 1,500억원 수준, PER 5배 미만의 저평가 건설주라고 평가했다.

실적 턴어라운드 본격화

1분기 매출은 1,836억원으로 전년 대비 92.5% 증가했고, 영업이익은 111억원으로 836% 급증했다. 지난해부터 확대된 수주가 본격 반영된 결과라는 설명이다.

최근에는 1,686억원 규모 단일판매 공급계약도 체결하며 수주 모멘텀을 이어가고 있다.

HVDC· 변압기 증설 모멘텀

최대주주인 효성중공업이 초고압 변압기 및 HVDC 공장 증설에 나서고 있다는 점도 핵심 투자 포인트로 꼽혔다.

효성중공업 HVDC 공장이 오는 6월 착공 예정인 만큼, 변압기 공장 증설 수혜가 본격화될 가능성이 높다고 분석했다.

[진흥기업 투자 가격 전략]

매수가: 현재가 기준 접근

목표가: 1,600원

손절가: 900원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/VYV3rQ8c9t8?si=kUiK58fdSc_WZuGp)

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