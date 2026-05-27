상명대, 교육부 '고교교육 기여대학 연차평가'서 최고 등급 쾌거

김종희 상명대 총장(오른쪽 위)과 상명대학교 정문 전경./사진제공=상명대

상명대학교는 최근 교육부와 한국대학교육협의회가 주관하는 고교교육 기여대학 지원사업 연차평가에서 최고 등급인 'S등급'을 받았다고 27일 밝혔다.

고교교육 기여대학 지원사업은 대학 입학전형과 고교 교육과정 간 연계를 강화하고, 공정하고 안정적인 대입전형 운영을 통해 대학의 사회적 책무성을 높이기 위한 재정지원사업이다.

총사업비 585억원 규모로 진행된 이번 평가는 4주기(2025~2026년) 사업의 2차 연도 연차평가다. 전국 91개 대학을 대상으로 운영 실적과 2027~2028학년도 대입전형 시행계획 등을 종합적으로 점검했다.

평가는 △대입 평가 역량 △고교교육 연계성 △사회적 책무성 △예산 운영 등 4개 영역을 중심으로 이뤄졌다. 그 결과 S등급 18개교, A등급 55개교, B등급 18개교가 선정됐다.

S등급을 획득한 상명대는 사업비 10% 추가 지원 인센티브를 받게 됐다.

한편 상명대는 이외에도 △첨단분야 혁신융합대학사업 △SW중심대학사업 △대학혁신지원사업 △대학일자리플러스센터사업 등을 수행 중이다.