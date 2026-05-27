[더벨]신성이엔지, 브이드림 ‘세상을 밝히는 기업’ 명판 수여

신성이엔지는 장애인 고용 솔루션 전문기업 브이드림으로부터 '세상을 밝히는 기업' 파트너십 명판을 수여받았다. 신성이엔지는 지난해 8월 브이드림과 파트너십을 맺은 후 약 9개월간 장애인 인력을 지속적으로 채용하고 관리했다. 특히 장애인 구성원의 재택근무 체계를 안정적으로 정착시키고 HR 관리 플랫폼 플립을 통해 근태 관리 및 업무 지원을 체계적으로 운영하여 높은 고용 유지율과 업무 만족도를 보였다.

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신성이엔지(26,500원 ▼2,600 -8.93%)는 장애인 고용 솔루션 전문기업 브이드림으로부터 ‘세상을 밝히는 기업’ 파트너십 명판을 받았다고 27일 밝혔다.

브이드림은 HR 관리 플랫폼 ‘플립(Flipped)’을 운영하는 장애인 원격 고용 솔루션 전문기업이다. 장애인 구성원의 실질적 근무 환경과 고용 지속성을 기준으로 우수 고객사를 선별해 파트너십 명판을 수여하고 있다.

신성이엔지는 지난해 8월 브이드림과 파트너십을 체결한 이후 약 9개월간 장애인 인력을 지속적으로 채용·관리해 왔으며 현재 브이드림을 통해 직고용한 장애인 구성원은 11명이다. 단순한 법적 의무를 채우는 데 그치지 않고 장애인 구성원이 직무에 몰입할 수 있는 근무 환경 조성에 힘써 온 점이 이번 선정의 핵심 배경으로 꼽힌다.

특히 이동과 출퇴근에 어려움을 겪을 수 있는 장애인 구성원의 특성을 고려해 재택근무 체계를 안정적으로 정착시켰다. 이와 함께 플립을 통해 근태 관리, 업무 지원 등을 체계적으로 운영해 고용 유지율 및 업무 만족도 제고에 힘써왔다.

신성이엔지 관계자는 “장애인 고용은 단순한 제도적 의무가 아니라 다양한 인재가 함께 성장하는 조직을 만들기 위한 의지”라며 “앞으로도 브이드림과의 협력을 강화하며 더 많은 장애인 구성원이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.