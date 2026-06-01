코스피, 처음으로 8600 웃돌아…개인·기관 매수세

[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 코스피는 전 거래일(8185.29)보다 290.86포인트(3.55%) 오른 8476.15에 마감한 29일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1104.36)보다 29.56포인트(2.68%) 하락한 1074.80에 거래를 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1502.8원)보다 5.1원 오른 1507.9원에 주간 거래를 마감했다. 2026.05.29. [email protected] /사진=황준선

1일 코스피지수가 개인과 기관 매수세에 힘입어 장중 처음으로 8600을 웃돌았다.

이날 오전 9시13분 코스피지수는 전거래일 대비 1.21% 상승한 8578.54에 거래됐다. 개장 직후 8603.79까지 올라 장중 신고가를 새로 썼다. 개인과 기관이 각각 6437억원, 2514억원 순매수 중인 반면 외국인은 9399억원 순매도 중이다. 코스피지수는 0.11% 오른 8485.67에 출발했으며 역대 처음으로 8500을 상회한 데 이어 8600도 넘어섰다.

△삼성전자우(232,500원 ▲30,000 +14.81%)(+7.16%), △현대차(740,000원 ▲17,000 +2.35%)(+6.64%), △현대모비스(764,500원 ▼3,500 -0.46%)(+5.86%), △삼성물산(466,500원 ▲34,000 +7.86%)(+4.97%), △삼성전자(348,000원 ▲31,000 +9.78%)(+3.15%), △삼성생명(407,500원 ▲19,000 +4.89%)(+2.32%), △LG에너지솔루션(451,500원 ▼6,500 -1.42%)(+0.22%) 등이 상승하고 있다.

△삼성전기(2,030,000원 ▼97,000 -4.56%)(-5.36%), △SK하이닉스(2,364,000원 ▲31,000 +1.33%)(-1.37%), △SK스퀘어(1,264,000원 ▲31,000 +2.51%)(-0.89%) 등이 하락하고 있다.

코스닥지수는 외국인 매수세에도 2.31% 내린 1049.92를 나타냈다. 외국인이 1416억원 순매수 중인 반면 개인은 1395억원 순매도 중이다. 기관은 8억원 순매수 중이다.

△레인보우로보틱스(787,000원 ▲85,000 +12.11%)(+14.96%), △HLB(51,300원 ▲500 +0.98%)(+1.77%), △알테오젠(363,500원 ▼5,500 -1.49%)(+0.54%) 등이 상승하고 있다.

△주성엔지니어링(188,800원 ▼11,200 -5.6%)(-9.10%), △코오롱티슈진(94,400원 ▼4,500 -4.55%)(-6.77%), △삼천당제약(326,000원 ▼13,000 -3.83%)(-5.60%), △에코프로비엠(209,250원 ▼7,750 -3.57%)(-4.61%), △에코프로(132,700원 ▼6,300 -4.53%)(-4.46%), △펩트론(281,000원 ▼20,000 -6.64%)(-3.82%), △리노공업(95,700원 ▼1,700 -1.75%)(-0.10%) 등이 하락하고 있다.