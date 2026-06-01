[더벨]한울반도체 "김기원 부회장, 자사주 매입"

한울반도체는 김기원 부회장이 지난달 27일 자사주 4500주를 장내 매수했다고 1일 밝혔다. 김 부회장은 삼성전자 부사장까지 역임한 후 지난 3월 한울반도체 부회장으로 취임했다. 김백산 대표도 자사주 4040주를 취득하며 책임경영을 확대했고, 김 부회장 외 특수관계자들의 지분율은 36.62%로 높아졌다.

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한울반도체(10,010원 ▼100 -0.99%)는 1일 김기원 부회장이 지난달 27일 4500주를 장내 매수했다고 밝혔다.

김 부회장은 지난 1989년 삼성전자 반도체부문 기획팀으로 입사해 삼성그룹 구조조정본부, 미래전략실 임원을 역임했다. 삼성전자 부사장까지 거쳐 퇴임 후 지난 3월 한울반도체 부회장으로 취임했다.

김 부회장과 함께 김백산 대표도 자사주 4040주를 장내에서 취득하며 책임경영 확대에 나섰다. 김기원 부회장 외 특수관계자들의 지분율은 36.62%로 높아졌다. 지난달 14일 58만1896주를 추가한 지 2주만이다.

김백산 한울반도체 대표는 "회사의 본질적 가치와 성장 가능성이 현재 주가에 충분히 반영되지 않고 있다고 판단해 자사주 매입을 결정했다"며 "주요 경영진들이 회사의 지속적인 성장 가능성과 미래가치 확대에 대한 확고한 의지를 주주분들께 전달하고자 주주환원정책을 강화할 것"이라고 말했다.