[더벨]에이루트, 해외 규제기관 스테이블코인 정식 허가 획득

에이루트는 1일 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 자체 글로벌 디지털 금융 플랫폼 FORTA(포타)의 스테이블코인 발행 및 플랫폼 운영에 대한 정식 라이선스를 획득했다. 스테이블코인 정식 라이선스는 금융 규제 대응 역량과 사업 실행력을 갖춘 사업자에만 제한적으로 부여되며, 최근 홍콩 금융관리국(HKMA)은 1차 신청사 36곳 중 2곳에만 라이선스를 발급했다. 에이루트는 이번 승인을 통해 단순 스테이블코인 발행을 넘어 실제 거래, 정산, 송금 네트워크 운영까지 가능한 구조를 확보했다.

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에이루트(6,360원 ▼50 -0.78%)는 1일 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 자체 글로벌 디지털 금융 플랫폼 ‘FORTA(포타)’의 스테이블코인 발행 및 플랫폼 운영에 대한 정식 라이선스를 획득했다고 밝혔다.

스테이블코인 정식 라이선스는 금융 규제 대응 역량과 사업 실행력을 갖춘 사업자에만 제한적으로 부여된다. 최근 홍콩 금융관리국(HKMA)은 1차 신청사 36곳 가운데 홍콩상하이은행(HSBC), 스탠다드차타드은행이 참여한 합작법인 앵커포인트 등 총 2곳에만 라이선스를 발급했다.

글로벌 스테이블코인 시장은 주요 국가의 제도화에 따라 라이선스 없이는 진입이 어려운 구조로 재편되고 있다. 유럽연합(EU)은 암호자산시장규제를 통해 은행 및 전자화폐기관 중심 규제 체계를 시행하고 있으며 미국은 지급결제형 스테이블코인 발행자에 대한 규제 법안 지니어스법을 중심으로 한 허가 사업자 중심의 제도 기반을 마련했다.

이번 AFSA 승인에는 스테이블코인 발행뿐 아니라 플랫폼 운영 권한도 포함됐다. 에이루트는 승인을 통해 단순 스테이블코인 발행에서 나아가 실제 거래, 정산, 송금 네트워크 운영까지 가능한 구조를 확보했다.

에이루트 관계자는 "이번 승인은 단순 블록체인 프로젝트 승인이 아니라 글로벌 금융 규제 체계 하에서 정식 라이선스를 획득한 것"이라며 "사업 지속 가능성과 제도권 적합성을 공식적으로 인정받은 것"이라고 말했다.