한투운용, 고배당주 20종목에 삼전닉스 더한 커버드콜 ETF 상장

한국투자신탁운용이 'ACE 고배당주Plus커버드콜액티브(10,290원 ▲145 +1.43%)' ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 고배당주 20종목에 삼성전자와 SK하이닉스를 추가 편입하는 상품이다. △배당 수익률 또는 배당 성장률 △주주환원 정책 강화 기조 △배당락 회복률 등을 기준으로 고배당주를 선별해 담는다. 삼성전자와 SK하이닉스 편입은 자본 차익 추구와 기업의 배당 정책을 반영한 결과라고 회사 측은 설명했다.

코스피200 등가격(ATM) 콜옵션 매도 전략도 활용한다. 옵션 매도 비중은 비교지수의 옵션 매도 비중과 유사한 30% 내외를 유지할 예정이다. 상장 시점에는 코스피 200 위클리 옵션을 활용해 주 2회 프리미엄을 수취하고 옵션 프리미엄과 주식 배당금은 월 분배금 재원으로 활용한다.

한투운용은 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF 신규 상장을 기념해 다음달 3일까지 이벤트를 진행한다. ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF를 10주 이상 매수 후 매수 화면을 이벤트 페이지에서 인증하는 방식이다. 이벤트 기간 종료 후 추첨을 통해 200명에게 치킨과 음료 기프티콘을 제공할 예정이다.

남용수 한투운용 ETF본부장은 "액티브 ETF인 만큼 감액배당을 실시하는 기업을 운용역이 선별해 적극 편입하고 추후 코스피200 위클리 옵션 만기일이 주 5회로 확대될 때도 변화를 빠르게 반영해 더 높은 수준의 분배금을 추구할 예정"이라며 "배당과 시장 상승 추구 중 고민하던 투자자들에게 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 ETF는 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.