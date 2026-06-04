머니투데이 오프라인 헤드라인-4일자

[종합]

국민의 선택은 안정...李정부 1년, 지방권력까지 잡았다

반도체 산단, 지방에만 짓고 혜택 몰아준다

존재감 달라진 SK실트론...SK그룹, 매각 제동

[6·3 지방선거]

'힘있는 여당 시장' 정권지원론에 기운 서울, 변화 택했다

민심은 李심...대통령 '실용 리더십' 보수층까지 사로잡다

반도체 훈풍·중동發 외풍 '혼재'...경제성장 고삐 죈다

장특공 축소땐? 보유세 상향땐?...집주인들 계산기 꺼낼 시간

[오피니언]

공룡 된 넷플릭스...소멸되는 대학로

한국 대학은 미래를 준비하고 있나

[국제]

美 "강제노동 차단 미흡"...韓 등 60개국 10~12.5% 관세 추진

[산업]

젠슨황 "반도체 더", 최태원 "5년내 2배"

'3마' 운영사 실적 희비...K패션 판도 '2강1중' 재편

바다 위 데이터센터...K조선 '새 돛' 편다

[금융]

OK저축은행, 업권 첫 손보사 인수 도전

[바이오]

상반기 기술수출 13조 '신약강국' 새역사

[유니콘 팩토리]

"드론 추적 요격...미래 AI전 뼈대 구축"

[ICT·과학]

KISA, 엔트로픽 '미토스' 접근권 얻었다

[건설 부동산]

압구정 휩쓴 현대건설, '최대실적' 또 쓰나

[스타뉴스]

"퍼포먼스 넘어 음악도...'맛집' 다운 모습 보여드릴게요"

[사회]

거소투표 막히고 현장선 '눈치'...시각장애인 '막막한 한표'

[정치사회·문화]

'4세 고시' 실태조사...영유 들여다본다

[증권]

AI發 훈풍 타고...뭉칫돈 몰린 '반·전 ETF'

개별종목 영향력 커진 ETF, 수급 쥐락펴락