한패스, 5월 MAU 48만명 돌파…'송금·결제 건수' 동반 상승

외국인 생활금융플랫폼 기업 한패스(9,090원 ▲200 +2.25%)는 5월말 기준 월간활성이용자(MAU)가 48만2000명으로 전년동월대비 26.5% 증가했다고 4일 밝혔다. 월간결제이용자(MAPU)는 20만5000명으로 같은기간 15.8% 늘었다.

MAU는 올해 1월 42만1000명에서 2월 42만6000명, 3월 434000명, 4월 46만6000명, 5월 48만2000명으로 꾸준히 확대됐다. MAPU도 1월 17만9000명에서 2월 18만9000명, 3월 18만6000명, 4월 19만7000명, 5월 20만5000명으로 증가하며 20만명대에 안착했다. 1월과 비교하면 MAU는 6만명 이상, MAPU는 2만5000명 이상 늘어난 셈이다.

실제 송금 이용도 가파른 상승 흐름을 이어가고 있다. 월간 총송금 건수는 올해 3월 46만7000건에서 4월 47만5000건, 5월 52만1000건으로 연속 증가했다. 올해 들어 수만 건의 송금 건수 증가가 이어지며 이용자 유입이 실제 거래 확대로 연결되는 추세다.

한패스 관계자는 "송금은 외국인 고객이 한패스를 처음 이용하는 출발점이지만 최근에는 고객 유입과 결제 이용이 함께 확대되며 플랫폼 전반의 사용성이 빠르게 커지고 있다"며 "앞으로도 외국인 고객의 일상에 더욱 깊이 들어가는 생활금융 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 한패스는 국내 체류 외국인을 타깃으로 해외송금, 월렛, 선불카드 등의 서비스를 제공하는 외국인 종합 생활금융 플랫폼 기업이다.