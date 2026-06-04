하나투어, 오픈AI서 AI 활용 성과 인정받아...감사 토큰 수령

하나투어가 오픈AI로부터 수령한 감사 토큰 실물. /사진제공=하나투어

하나투어(35,050원 ▼450 -1.27%)는 오픈AI로부터 대규모 AI(인공지능) 데이터 처리 성과를 인정받아 '감사 토큰'을 수령했다고 4일 밝혔다.

감사 토큰은 오픈AI API(응용프로그램인터페이스)를 활용해 대규모 데이터를 처리하며 기술적 성과를 거둔 기업에 수여하는 인증이다. 하나투어는 누적 사용량 100억 토큰을 돌파하며 '10B 토큰 마일스톤 어워드(실버 토큰)'를 수상했다.

하나투어는 최근 열린 'AWS 서밋 서울 2026'과 '오픈AI 이그제큐티브 서밋: 서울'에서도 생성형 AI 활용 대표 사례로 소개되며 AI 기술 역량과 운영 경험을 인정받았다고 설명했다.

이번 성과는 전사 업무 프로세스 전반에 AI를 도입한 결과라는 게 회사 측 설명이다. 하나투어는 오픈AI 코리아 및 삼성SDS와 협력해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하고 업무 환경과 의사결정 체계를 AI 중심으로 전환하고 있다.

특히 내부 프로젝트에서는 '바이브 코딩' 방식이 확산되고 있다. 기획자가 AI를 활용해 실제 구동 가능한 수준의 프로토타입을 직접 구현하면서 부서 간 협업 효율성을 높이고 있다는 설명이다.

하나투어는 서비스 품질 관리 체계에도 AI를 적용했다. 자체 개발한 AI 기반 테스트 에이전트를 운영하고 있으며 관련 자동화 인프라를 지속 확대하고 있다.

하나투어 관계자는 "AI를 단순 생산성 도구가 아닌 기획부터 운영까지 개발 프로세스 전반의 핵심 요소로 활용하고 있다"며 "지속적인 기술 고도화를 통해 내부 업무 경쟁력과 고객 서비스 품질을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.