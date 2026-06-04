휴전 교착·환율 부담에 외인 19일 연속 '팔자'…코스피 2%대 약세

미-이란 휴전이 교착 상황에 빠지면서 미국 3대 증시가 동반 하락하자 코스피도 약세 출발했다. 여기에 원/달러 환율이 1530원대까지 치솟으면서 외국인 이탈까지 심화되며 코스피는 장 중 한 때 8600선 아래로 후퇴하기도 했다.

4일 오전 9시13분 기준 코스피는 전 거래일 대비 175.80포인트(2.00%) 내린 8625.69를 나타낸다. 이날 코스피는 177.67포인트(2.02%) 하락한 8623.82로 출발해 장 중 한 때 8581.04까지 떨어지면 8600선을 내주기도 했다.

코스피 시장에서는 개인이 1조2644억원, 기관이 2758억원을 순매수 중이고 외국인이 1조5920억원을 순매도 중이다. 외국인은 19거래일 연속 순매도 행렬을 이어가고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "5월 이후 코스피 장중 급등락이 심해지면서 시장참여자들의 피로도를 극심하게 키우고 있지만, 주도주인 반도체 쏠림 현상은 지속될 것이기에 당분간 고변동성은 불가피할 듯하다"며 "종가 기준으로 코스피의 주가 변화를 보면 상승 혹은 완만한 조정을 보인 날이 많았지만, 장중에는 매수세와 매도세가 극단적으로 대립하면서 고 변동성을 만들어내는 중"이라고 말했다.

한 연구원은 "젠슨 황 내러티브는 5일 방한 이후 소강상태가 될 수 있겠으나 주도주인 반도체 쏠림 현상은 지속될 것이기에 당분간 고변동성은 불가피할 전망"이라며 "장중 변동성이 당분간 클 것인 만큼, 매매 진입 구간은 시초가 혹은 종가가 아니라 장중 전반에 걸쳐 넓게 가져가는 것이 현실적인 대안"이라고 조언했다.

업종별로는 전기·가스가 2%대, 증권, 의료·정밀기기, 유통, 화학, 기계·장비, 건설이 1%대 강세고, 제약, 운송·창고, 금속, 일반서비스, 부동산, 종이·목재가 강보합이다. 음식료·당배, 비금속, 섬유·의류, 금융, 운송장비·부품, 오락·문화는 약보합, 제조, 전기·전자는 2%대, 보험, 통신은 3%대, IT서비스는 5%대 약세다.

시가총액 상위종목에서는 HD현대중공업(659,000원 ▼14,000 -2.08%)이 2%대, LG에너지솔루션(416,500원 ▼26,000 -5.88%)이 1%대, 삼성물산(504,000원 ▲18,500 +3.81%), 삼성전기(1,722,000원 ▼91,000 -5.02%)가 강보합이고, 두산에너빌리티(99,400원 ▼600 -0.6%), KB금융(160,200원 ▲3,600 +2.3%), 삼성바이오로직스(1,366,000원 ▼1,000 -0.07%)가 약보합이다. 기아(162,400원 ▼6,400 -3.79%)는 1%대, SK스퀘어(1,362,000원 ▲16,000 +1.19%), 삼성전자(355,000원 ▼5,500 -1.53%), SK하이닉스(2,285,000원 ▼75,000 -3.18%), 현대모비스(728,000원 ▼31,000 -4.08%)는 3%대, 현대차(699,000원 ▼30,000 -4.12%)는 4%대, 삼성생명(423,500원 ▼56,500 -11.77%)은 9%대 약세다.

코스닥은 전 거래일 대비 27.90포인트(2.72%) 오른 1053.93에 거래되고 있다. 이날 코스닥은 6.88포인트(0.67%) 오른 1032.91로 출발해 장 중 상승폭을 키우고 있다.

코스닥 시장에서는 외국인이 232억원, 개인이 645억원을 순매수 중이고, 개인이 736억원을 순매도 중이다.

업종별로는 화학, 전기·전자가 4%대, 기계·장비, 금융, 제조가 3%대, 유통, 비금속, 일반서비스, 금속, 의료·정밀기기, 제약, 통신이 2%대, 종이·목재, 기타제조가 1%대 강세다. 건설, 출판·매체복제, 섬유·의류, 운송장비·부품, 운송·창고, IT서비스는 강보합, 음식료·담배는 약보합이다. 오락·문화는 1%대 약세다.

시가총액 상위종목은 대부분 강세다. 원익IPS(127,200원 ▲29,300 +29.93%)는 20%대, 파두(112,900원 ▲5,800 +5.42%), 주성엔지니어링(247,000원 ▲50,100 +25.44%)은 8%대, 에코프로(130,400원 ▲2,800 +2.19%)는 7%대, 리가켐바이오(148,700원 ▲1,000 +0.68%), 삼천당제약(313,000원 ▲11,000 +3.64%), 리노공업(99,700원 ▲6,900 +7.44%),은 6%대, 에코프로비엠(198,000원 0%)은 5%대, 에이비엘바이오(105,800원 ▼1,300 -1.21%)는 4%대, 코오롱티슈진(105,700원 ▼2,300 -2.13%), 알테오젠(349,500원 ▼7,500 -2.1%)은 3%대, 펩트론(269,500원 ▼1,000 -0.37%)은 1%대 강세다. HLB(52,700원 ▲600 +1.15%)는 강보합이고, 레인보우로보틱스(713,000원 ▼50,000 -6.55%)는 4%대 약세다.

서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1530.0원에 주간 거래를 시작했다.