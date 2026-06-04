2차전지 장비 기업 에이프로, 안양·과천 상공대상 수상

2차전지 활성화 공정 장비 전문 기업인 에이프로가 안양과천상공회의소가 개최한 '안양과천상공대상 시상식'에서 대상을 수상했다. 에이프로는 LG에너지솔루션 미국향 활성화공정 설비 추가 수주 및 ESS 통합솔루션 사업 진출 등 2차전지 장비 산업의 리더로 위상을 공고히 했다는 평가를 받았다. 또한 종속회사인 에이프로세미콘의 차세대 GaN 전력반도체 기술력을 인정받았으며, 향후 GaN 전력반도체 사업 확장을 기대하고 있다.

에이프로가 4일 안양과천상공회의소에서 열린 안양·과천 상공대상 시상식에서 대상을 수상했다./사진=에이프로

2차전지 활성화 공정 장비 전문 기업인 에이프로(6,260원 ▲230 +3.81%)가 안양과천상공회의소가 개최한 '안양과천상공대상 시상식'에서 대상을 수상했다고 4일 밝혔다.

안양과천상공회의소는 이날 창립 56주년을 맞아 배해동 안양과천상공회의소 회장을 비롯해 강득구 더불어민주당 국회의원, 최대호 안양시장, 송용욱 과천부시장, 하영주 과천시의회 의장 등 각급 기관장과 기업인 130여명이 참석한 가운데 제43회 안양·과천 상공 대상 시상식을 열고 관내 기업인들의 노고를 치하했다.

안양상공대상은 기업 발전과 지역경제 활성화, 고용 창출, 신노사문화 정립에 기여한 기업인에게 수여하는 상으로, 올해는 임종현 에이프로 회장과 변재욱 귀뚜라미환경테크 대표이사가 대상을 받았다.

에이프로는 LG에너지솔루션 미국향 활성화공정 설비 추가 수주 및 ESS(에너지저장장치) 통합솔루션 사업 진출 등 2차전지 장비 산업의 리더로 위상을 공고히 했다는 평가를 받았다.

특히 차세대 화합물 반도체인 GaN 전력반도체 시장 개화가 임박하며 관련 사업 관심이 커지는 가운데 종속회사인 에이프로세미콘의 차세대 기술력을 인정받았다는 설명이다.

회사 관계자는 "2차전지 캐즘(Chasm·일시적 수요둔화) 가운데서도 회사는 전력변환과 연계된 핵심 역량을 바탕으로 기존 사업의 입지를 키워가고 있다"며 "향후 전개될 GaN 전력반도체 사업 확장 역시 기대할 만 할 것"이라며 포부를 전했다.