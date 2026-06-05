업비트 고객센터, 'KSQI 우수 콜센터' 인증 획득

두나무 임직원들이 KSQI 인증서 수여식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽 세 번째부터) 안재민 업비트운영지원팀장, 김혜영 두나무CX 운영실장, 손혁진 두나무CX 대표이사 /사진=두나무

디지털자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 업비트 고객센터가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 '한국의 우수콜센터'로 선정됐다고 5일 밝혔다.

KSQI는 한국능률협회컨설팅이 매년 국내 주요 기업과 기관의 고객 접점 서비스 수준을 평가하는 제도다. 전문 평가단이 실제 고객의 입장에서 상담 태도, 업무 전문성, 응대 정확성, 문제 해결 능력, 고객 공감도 등 다양한 항목을 종합적으로 평가해 우수 콜센터를 선정한다.

업비트 고객센터는 AI(인공지능) 금융사고 예방 비대면 채널 선도기업 부문에서 우수한 평가를 받으며 디지털 금융 환경에 특화한 고객 응대 역량과 차별화한 서비스 경쟁력을 인정받았다.

업비트 고객센터는 이용자 문의에 대한 신속하고 정확한 응대는 물론, 보이스피싱·사칭 사기·계정 탈취 등 금융사고 위험 요소를 조기에 식별하고 예방을 안내하는 상담 체계를 운영하고 있다. 더불어 AI 기술을 활용한 상담 지원 시스템을 도입해 일관되고 정확한 상담 서비스를 제공하고 있다. 변화하는 디지털자산 시장 환경과 금융사기 수법에 대응하기 위해 상담 역량 강화에도 집중하고 있다.

두나무 관계자는 "KSQI 우수콜센터 선정은 고객 중심의 서비스 운영과 상담 품질 향상을 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 고객이 신뢰할 수 있는 상담 서비스를 제공하고 디지털자산 업계 최고 수준의 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 두나무는 고객센터 운영 고도화와 함께 AI 기반 이상거래 탐지 시스템(FDS), 24시간 이상거래 모니터링 등 다양한 고객 보호 정책을 강화하며 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털자산 거래 환경 조성에 힘쓰고 있다.