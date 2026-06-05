'젠슨 황 깐부株'도 힘 못쓰네…두산로보틱스 16%↓

머니투데이 특징주 그래픽 이미지

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)와의 협업 기대감에 시장의 관심을 받았던 두산로보틱스(141,100원 ▼16,800 -10.64%), LG전자(310,500원 ▼17,500 -5.34%) 등 주가가 약세를 보인다.

5일 오전 9시56분 현재 두산로보틱스는 전일대비 16%대, LG전자는 8%대, LG씨엔에스(119,300원 ▼7,100 -5.62%)는 8%대, 삼성에스디에스(253,500원 ▼14,500 -5.41%)는 7%대, 네이버(NAVER(257,500원 ▼10,000 -3.74%))는 7%대 하락 중이다.

이들 종목은 황 CEO가 국내 기업들과 만나 피지컬 AI(인공지능) 관련 협력 방안을 논의할 것으로 알려지면서 주가가 올랐다. 황 CEO는 이날 한국에 방문해 구광모 LG(123,700원 ▼6,200 -4.77%)그룹 회장, 정의선 현대차(680,000원 ▼20,000 -2.86%)그룹 회장, 최태원 SK(618,000원 ▼50,000 -7.49%)그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 회동할 예정이다. 지난해 10월 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 서밋으로 방한해 '깐부회동'을 가진 지 약 7개월 만이다.

간밤 미국 증시에서 브로드컴과 마이크론 등 주요 반도체주가 약세를 보인 영향으로 풀이된다. 브로드컴은 전날 3분기 실적 전망치로 매출액 294억달러, AI(인공지능) 매출액 160억달러를 제시했다. 매출 전망치가 시장 기대에 미치지 못하자 브로드컴 주가는 4일(현지시간) 12%대 급락했다. 이에 대한 여파로 마이크론 테크놀로지(7%대), 샌디스크(3%대), 웨스턴디지털(3%대)도 동반 하락했다.