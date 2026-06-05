대신증권 "ISA 만기자금, 연금으로 옮기고 현금·세제혜택 받으세요"

대신증권은 오는 7월31일까지 연금저축계좌 신규 및 기존 고객을 대상으로 '연금저축·ISA 만기전환 이벤트'를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금저축계좌에 신규 자금을 입금하거나 ISA(개인종합자산관리계좌) 만기 자금을 연금계좌로 전환하는 고객을 대상으로 진행한다. 타사 ISA 만기 자금을 대신증권 연금계좌로 전환 입금할 경우 순입금액을 1.5배로 인정해준다. 다만, 이벤트 혜택을 받기 위해서는 오는 8월31일까지 잔고를 유지해야 한다.

이벤트 혜택 규모는 기간 내 순입금액 기준으로 △1000만원 이상~2000만원 미만(현금 혜택 금액 2만원) △2000만원 이상~3000만원 미만(3만원) △3000만원 이상~4000만원 미만(5만원) △4000만원 이상~5000만원 미만(10만원) △5000만원 이상~1억원 미만(25만원) △1억원 이상~2억원 미만(35만원) △2억원 이상~3억원 미만(60만원) △3억원 이상(100만원)이다. 현금 지급일은 오는 9월15일이다.

ISA 만기전환 제도를 활용하면 세제 혜택도 받을 수 있다. 가입 후 5년이 경과했거나 의무가입기간인 3년이 지난 ISA 계좌를 해지한 뒤, 해지일로부터 60일 이내에 대신증권 연금계좌로 전환 입금하면 전환금액의 10%에 대해 최대 300만원까지 추가 세액공제를 받을 수 있다.

이벤트 신청은 대신증권 홈페이지 및 HTS·MTS(홈 트레이딩 시스템·모바일 트레이딩 시스템)에서 가능하다.

이범영 대신증권 연금솔루션부장은 "ISA 만기자금을 연금계좌로 이전하면 추가 세액공제와 장기적인 노후자산 관리 효과를 동시에 기대할 수 있다"며 "대신증권은 고객별 맞춤형 포트폴리오를 제공해 고객 성향과 목적에 맞는 안정적인 연금 수익률 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.