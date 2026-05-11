통화 요약부터 정책 지원까지…K-AI가 바꾸는 일상

배경훈(왼쪽 다섯 번째부터) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 하정우 청와대 AI미래기획수석 등이 30일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회에 참석해 기념촬영을 하고 있다/사진=뉴시스

한국이 독자적으로 구축한 AI가 휴대폰·자동차 등에 적용돼 우리 일상을 편리하게 바꾸고 있다.

11일 과학기술정보통신부에 따르면 LG(126,000원 ▲9,000 +7.69%) AI연구원의 AI 모델 '엑사원'은 LG유플러스의 통화 에이전트 '익시오' 에 탑재돼 통화 경험을 바꾸고 있다. 익시오가 통화내용을 요약하고 다음 할 일을 알려준다. 최근엔 스팸·보이스피싱 탐지 기능 등 보안 기능도 강화했다.

SK텔레콤(101,300원 ▼1,400 -1.36%)의 AI 모델 '에이닷 엑스'는 차량용 에이전트 '에이닷 오토'에 적용됐다. 이용자는 음성만으로 길 안내, 음악 재생, 차량 제어, 정보 검색 등을 할 수 있다.

번역·교육 서비스에서 독자 AI가 활용되고 있다. 플리토의 실시간 AI 통·번역 솔루션(Chat Translation)에 업스테이지의 '솔라 오픈'을 추가해 실시간 통·번역 품질·속도를 높였다. 매스프래소는 AI 수학 학습 서비스 '콴다'에 모티프테크놀로지스 독자 AI 모델을 적용할 예정이다. 개인 맞춤형으로 수학 풀이 과정을 설명해주는 서비스로 사교육 격차 해소에 기여하겠다는 목표다.

이성민 모티프테크놀로지스 AI 그룹장은 "인간이 복잡한 문제를 해결할 때 거치는 '깊은 사고 경로'를 AI 모델에 구현하는 데 집중하고 있다"라며 "독자 AI가 학생들의 학습 멘토가 돼 수학교육의 새로운 가능성을 열도록 노력하겠다"고 말했다.

네이버클라우드는 한국은행과 금융·경제 전용 생성형 AI 플랫폼 'BOKI'(Bank of Korea Intelligence)를 구축했다. 세계 중앙은행 중 최초 사례로, AI가 자료 검색·요약, 질의응답, 경제 현안 분석, 데이터 기반 의사결정을 지원한다. 한국은행 데이터 등을 기반으로 금융·경제 특화 AI 모델 완성도를 높일 예정이다.