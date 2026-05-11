中 택시호출 '디디' 韓에서 쓴다…티머니-디디추싱 연계 서비스 오픈

티머니모빌리티가 중국 차량 호출 플랫폼 기업 디디추싱(DiDi Chuxing)과 손잡고 한국 내 택시 호출 서비스를 협력한다.

티머니모빌리티는 지난달 23일 티머니모빌리티와 디디추싱은 중국 베이징 디디추싱 본사에서 제휴 계약 체결식을 진행했다고 11일 밝혔다.

이를 통해 중국 여행객은 평소 사용하던 디디 앱으로 한국에서 택시 호출 시, 티머니GO 온다택시를 선택해 실시간 배차 서비스를 이용할 수 있다. 중국 여행객들은 별도의 앱을 추가로 설치하거나 복잡한 절차 없이 평소 사용하던 방식 그대로 택시를 호출할 수 있어 한국 여행의 이동 편의성이 크게 향상될 것으로 예상된다.

특히, 티머니모빌리티는 디디추싱과의 협력을 기점으로 국내 택시업계 상생을 위한 택시 기사 대상 다양한 지원과 프로모션을 이어 나갈 예정이다. 추후 고속/시외버스, PM 등 교통수단도 다양화하고 글로벌 택시 호출 플랫폼과의 협력도 강화해 나갈 방침이다.

조동욱 티머니모빌리티 대표는 "이제 해외에서도 '익숙한 앱으로 이동하는 시대'가 열리고 있다"며 "이번 협력을 시작으로 중국 관광객들이 한국에서 별도의 준비 없이 더 편리하게 이동할 수 있도록 향후 버스 등 다양한 교통수단으로 협력을 확대해 글로벌 모빌리티 연결을 강화해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.