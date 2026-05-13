171㎝·비거리 290야드…웨이브, '골프천재' 김서아 출·퇴근길 담는다

김서아 선수./사진제공=웨이브

OTT(온라인동영상서비스) 웨이브(Wavve)가 171㎝의 장신에 최대 290야드에 달하는 비거리를 앞세워 차세대 스타로 눈도장을 찍은 아마추어 골프선수 김서아(14·신성중)의 출·퇴근길을 영상으로 담는다.

웨이브는 김서아를 2026시즌 브랜드 앰버서더로 선정했다고 13일 밝혔다. 김서아는 최근 2026시즌 국내 개막전 '더 시에나 오픈'에서 공동 4위를 기록했다.

김서아는 역대 KPLGA 투어 최연소 홀인원 신기록(14년 3개월 23일)을 세우기도 했다. 김서아는 수원컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 '2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십' 최종 3라운드 5번 14홀(파3·180야드)에서 홀인원을 기록했다. 기존보다 1년 8개월 이상 앞당긴 기록이다.

웨이브는 올 시즌 KLPGA·KPGA 투어 전 경기 디지털 중계권을 확보하는 등 스포츠 콘텐츠 확대에 나섰다. 웨이브는 국내 최초로 스포츠 생중계에 돌비 비전·돌비 애트모스 기술을 도입하기도 했다. 웨이브는 김서아 유니폼에 로고를 노출하고 일상 밀착형 콘텐츠를 제작·배포할 계획이다.

웨이브는 앰버서더 선정을 기념해 김서아의 친필 사인이 담긴 골프 우산 등 경품을 증정하는 팬 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여 방법은 웨이브 공식 SNS(소셜네트워크서비스)에서 확인할 수 있다.