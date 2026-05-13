정원오, 지지율 격차 축소에 "서울은 원래 박빙…매순간 최선"

[the300] 한국갤럽 조사서 한달사이 '15%→8%p'로 줄어
오세훈 국민의힘 후보 "지지율 격차 빠른 속도로 줄고 있어"
정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 13일 오세훈 국민의힘 후보와의 지지율 격차가 줄어든 여론조사 결과에 대해 "서울시장 선거는 처음부터 박빙"이라며 "매 순간 최선을 다해 진실하게 선거에 임하겠다"고 말했다.
정 후보는 이날 오전 서울시청 앞 광장에서 '서울-충북 후보 상생협약식' 후 기자들과 만나 이같이 말했다. 앞서 오 후보는 이날 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "(지지율) 격차가 빠른 속도로 줄고 있는 것이 사실"이라며 "이 추세대로만 가면 (선거에서 승리)할 수 있다"고 말했다.
뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 서울시장 후보 지지도를 조사한 결과 정 후보가 46%, 오 후보가 38%의 지지를 얻었다. 정 후보가 오차범위 밖인 8%포인트(p) 차로 앞섰으나 한 달 전 한국갤럽-세계일보 조사 양자 대결에선 정 후보 52%, 오 후보 37%로 15%p 차이가 났다. 단순 비교하면 격차가 한 자릿수로 줄어든 것이다.(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)
한편 정 후보는 이날 신용한 민주당 충북지사 후보와 상생 협약을 맺고 창업 생태계 조성 및 청년 주거 안정, 상생 유통 마련 등을 약속했다.
구체적으로 서울과 충북 인프라를 연결한 '모두의 창업 생태계'를 조성하고 정 후보가 추진했던 '상생학사'를 양 지역 유학생에게 제공한다. 아울러 서울시민에게 안전한 먹거리를 공급하고 충북 농어민에게 안정적 수요를 만들어주는 상생 유통 모델을 만든다. 또 '고향사랑기부제'를 통해 서울과 충북이 생활 인구로 이웃이 되도록 노력한다.
정 후보는 "양 지역의 서로의 유학생들에 대한 주거 문제, 서울 시민들이 안전한 또 경제적인 먹거리를 경제적으로 구입할 수 있는 문제, 또 생활 인구를 높여가는 문제들이 아마 중심적으로 협의가 될 것"이라며 "협력 관계를 통해 5극 3특 체제 하에 충북과 서울이 상생할 수 있는 방안들을 다각적으로 모색하겠다"고 했다.
신 후보는 "정 후보께서 성동구에서 보여줬던 각종 모두의 상생, 모두의 창업 생태계가 같이 맞물려 새로운 서울, 새로운 충북이 함께 협업할 수 있는 체계를 만든다면 좋겠다"며 "충북·서울, 서울·충북 상생학사를 통해 청년들 삶의 질, 워라밸이 보장될 수 있도록 만들어 나가면 좋겠다"고 말했다.
한편 기사에 인용한 한국갤럽-뉴스1 조사는 지난 9~10일 서울시 거주 만 18세 이상 성인 802명을 대상으로 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통해 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했다. 응답률은 11.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%P다.
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한국갤럽-세계일보 여론조사는 지난 4월 10~11일 서울 거주 성인 803명을 대상으로 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 CATI 방식으로 진행했다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%P였다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.