2500원·부드러움 통했다…롯데마트 '숨결통식빵', 15만개 판매

롯데마트·슈퍼의 자체브랜드 '오늘좋은 숨결통식빵'이 출시 4주 만에 누적 판매량 약 15만개를 기록했다.

부드러운 식감을 내세운 오늘좋은 숨결통식빵은 2500원이라는 저렴한 가격으로 인기를 끌었다. 지난달 16일 출시 후 2주간 약 5만개가 팔렸다. 롯데마트 온라인 그로서리 플랫폼 '제타'와 오프라인 매장에선 입고 즉시 품절 현상을 빚기도 했다.

고객 수요를 반영해 지난달 30일부터 '2개 구매시 20% 할인' 프로모션을 적용하자 행사 첫날 1만5000여개를 시작으로 2주간 10만개가 팔렸다. 행사 3~4주차에도 입고 물량의 대부분이 입고 즉시 완판됐다.

이번 상품의 인기는 연관 진열 상품의 매출로도 이어졌다. '오늘좋은 딸기잼'은 숨결통식빵 출시 이후 같은 기간 2만개가 팔렸다. 전년 동기 대비 매출, 판매량이 각각 185%, 170% 증가했다. '오늘좋은 땅콩 100% 피넛버터 크리미·크런치'는 같은 기간 1만개 판매됐다.

롯데마트·슈퍼는 이번 흥행을 발판으로 '오늘좋은' PB 대표 상품 개발 프로젝트를 강화한다.

롯데는 합리적인 가격에 고품질을 원하는 고객 수요를 겨냥해 2500원 가격으로 전문 베이커리 수준의 품질을 구현한 이번 제품을 기획했다. 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 적용해 부드러운 식감을 구현했다.

김예린 롯데마트·슈퍼 식품PB개발팀 상품기획자는 "오늘좋은 숨결통식빵은 맛과 품질은 물론 변화하는 소비 트렌드를 분석해 만든 상품"이라며 "앞으로도 롯데마트·슈퍼의 기획력으로 트렌드를 선도하고 고객 요구를 충족할 합리적인 PB 상품을 선보일 것"이라고 말했다.