퇴직연금 투자도 '타이밍' 챙긴다…하나은행, 하나원큐 서비스 개편

하나은행이 쉽고 빠른 연금 자산관리를 위해 모바일 앱 '하나원큐' 내 퇴직연금 비대면 ETF 거래 서비스를 전면 개편했다고 13일 밝혔다. /사진제공=하나은행

하나은행이 쉽고 빠른 연금 자산관리를 위해 모바일 앱 '하나원큐' 내 퇴직연금 비대면 ETF 거래 서비스를 전면 개편했다고 13일 밝혔다.

하나은행은 코스콤과 제휴해 국내 대표 ETF 플랫폼인 'ETF CHECK'를 연계했다. 손님들은 ETF 상품의 실시간 호가와 시장 정보를 한눈에 확인하고 투자 의사결정에 활용할 수 있다.

개인별 맞춤형 서비스도 강화했다. 손님이 보유한 퇴직연금 ETF가 사전에 설정한 목표 수익률에 도달하면 즉시 알림을 보내는 기능을 도입했다. 이를 통해 매도 시점을 놓치지 않고 수익률을 관리할 수 있도록 지원한다.

하나은행은 올해 중 후속 기능 개선도 순차적으로 진행해 투자 편의성과 연금 자산관리 효율성을 높여나갈 계획이다.

하나은행 퇴직연금그룹 관계자는 "이번 개편은 손님이 보다 쉽고 편리하게 퇴직연금 자산을 관리할 수 있도록 투자 정보 제공과 거래 편의성을 강화하는 데 중점을 뒀다"며 "손님 중심 비대면 연금 서비스를 지속적으로 확대해 소중한 연금 자산을 안정적으로 관리할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

하나은행은 서비스 개편을 기념해 오는 20일부터 8월20일까지 퇴직연금 손님 대상 'ETF 매수 체험 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간 대상 ETF를 매수한 손님 중 누적 매수 구간별 추첨을 통해 상품권 2만원권 1500명, 상품권 1만원권 1500명 등 총 3000명에게 제공한다.