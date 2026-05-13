샤오미코리아 신임 사장에 써머 펑…"경험 풍부한 업계통"

써머 펑 샤오미코리아 신임 사장./사진제공=샤오미코리아

샤오미(Xiaomi) 한국 법인 샤오미코리아가 다양한 경험을 지닌 업계 전문가를 새 수장으로 선임했다.

샤오미코리아는 신임 사장으로 써머 펑(Summer Peng)을 선임했다고 13일 밝혔다. 써머펑 신임 사장은 부임 전까지 샤오미 홍콩·마카오 지사를 총괄하며 시장 점유율 확대, 유통 채널 최적화, 프리미엄 브랜드 포지셔닝 등 성과를 냈다. 샤오미 합류 전에는 화웨이, 스카이워스, 오포 등 IT 기업에서 채널 영업, 제품 운영, 소비자 전략 수립 등 업무를 맡았다.

써머 펑 사장 선임은 급변하는 글로벌 사업 환경에 대응하고 국내 시장 점유율을 확대하기 위한 정기 인사의 일환이다. 샤오미코리아는 제품 경쟁력과 채널 운영 역량을 강화하고 소비자·파트너사와의 협력을 지속 확대할 계획이다.

써머 펑 신임 사장은 "샤오미는 사람들의 마음을 움직이는 우수한 제품을 합리적인 가격으로 제공하는 것을 핵심 가치로 삼는다"며 "향후 한국 시장에서 폭넓은 제품군과 가격대를 아우르는 포트폴리오를 선보이겠다"고 밝혔다.

앤드류 리 샤오미 동아시아 총괄은 "써머 펑 사장은 다양한 시장에서의 풍부한 경험과 리더십을 쌓은 인물"이라며 "그의 전문성과 실행력으로 샤오미코리아의 지속적인 성장과 경쟁력 강화가 기대된다"고 말했다.