"사이버 위협 대응" 오픈AI, 韓 공공기관에 최신 고성능 모델 공급

제이슨 권 오픈AI CSO. 2026.05.27./사진=이정현 기자

오픈AI가 정부·공공기관, 기업이 오픈AI의 최선 고성능 AI 사이버 모델에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하겠다고 27일 밝혔다. 고도화되는 사이버 위협에 효과적으로 대응하기 위해서다.

제이슨 권 오픈AI CSO(최고전략책임자)는 이날 오전 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 기자간담회에서 "최신 사이버 AI 역량은 소수에게만 머물러서는 안 되며 한국의 주요 방어 주체들이 이를 활용해 공동의 안보와 공공 안전을 강화할 수 있어야 한다"고 말했다.

오픈AI는 이날 한국의 사이버 액션 플랜을 소개했다. 이는 정부 및 공공기관, 기업이 오픈AI의 사이버 보안 이니셔티브인 '데이브레이크' 아래 제공되는 첨단 AI 기반 사이버 방어 역량에 폭넓게 접근할 수 있도록 지원하는 실행 계획이다.

한국 사이버 액션 플랜은 구체적으로 △최신 사이버 AI 역량에 대한 브리핑 및 시연 제공 △사이버 분야 신뢰 기반 접근 프로그램을 통한 한국 정부·관련 공공기관의 첨단 사이버 모델 접근 확대 △국가 핵심 산업을 담당하는 국내 주요 기업으로의 TAC(신뢰 기반 사이버 접근 프로그램) 확대 등을 포함한다.

오픈AI는 이를 위해 전날(26일) 제이슨 권 CSO가 류제명 과학기술정보통신부 제2차관 등과 간담회를 열고 심도 있게 논의했다. 지난 18일에는 샤샤 베이커 오픈 AI 국가보안정책 총괄이 한국을 찾아 과기정통부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회 등 정부 부처 및 KISA(한국인터넷진흥원) 등 주요 공공기관을 대상으로 최신 사이버 특화 모델에 대한 시연을 진행했다.

오픈AI는 이런 사이버 보안 분야에 대한 협력이 한국에서 첨단 AI가 실제 사회와 산업의 문제 해결에 활용되는 흐름을 보여주는 중요한 사례 중 하나라고 설명했다. 검증된 방어 주체와 기관, 관련 당국이 첨단 사이버 역량을 갖춘 AI 모델에 신뢰 기반으로 접근할 수 있도록 해서 국가와 기관 차원의 회복력 강화를 뒷받침한다는 뜻이다.

오픈AI는 전날 한국수자원공사와 '글로벌 기후변화 및 재난 대응 협력을 위한 업무협약'을 체결해 물관리 분야에서의 AI 활용 협력을 추진하기로 했다. 또 기술보증기금과 'AI 생태계 활성화를 위한 상호 협력 업무협약'을 맺고 AI 기반 기술평가 시스템 구축을 포함해 국내 AI 스타트업의 성장과 혁신을 지원하는 등 공공 부문의 AI 활용 기반을 확대했다.

제이슨 권 CSO는 "코딩용 도구인 챗GPT 코덱스 활용이 한국에서 빠르게 확대되고 있다"며 "WAU(주간활성이용자)가 연초 대비 10배 증가했으며 활용과 참여도 측면에서 한국이 글로벌 상위 5개 국가 중 하나"라고 말했다. 이어 "국내 챗GPT 코덱스 요청의 절반 이상이 코딩이 아닌 문서 작성, 분석, 리서치, 운영 등 비개발 업무에서 발생하고 있어 AI가 실제 업무와 공공 서비스의 기반 인프라로 자리 잡고 있음을 보여준다"고 덧붙였다.