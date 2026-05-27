에너지 아끼면 캐시백 준다…정부, 여름철 '에너지 재테크' 서비스 실시

행정안전부 청사./사진=뉴스1

행정안전부는 중동발 위기가 계속되는 가운데 여름철 전력사용량 증가를 앞두고 '에너지캐시백' 사업을 알리고자 정부 혁신 누리집 등을 통해 홍보한다고 27일 밝혔다.

먼저 한국전력공사가 운영하는 '에너지캐시백'은 일정 수준 이상 전기 사용량을 줄이면 현금성 인센티브를 제공하는 공공서비스로 올해는 혜택을 받을 수 있는 기준을 완화했다. 기존에는 직전 2개년 동월 평균 전력 사용량 대비 3% 이상 절감해야 했으나, 에너지 위기 대응을 위해 오는 7월~12월 검침분까지는 1%만 절감해도 캐시백을 받을 수 있다. 또 지급 단가를 상향하여 절감률 구간에 따라 1kWh(킬로와트시)당 20~30원의 추가 지원금을 더해 1kWh당 최대 120원까지 캐시백을 지급한다.

태양광과 풍력으로 생산된 전기가 풍부할 때 충전하면 요금을 할인받는 '전기차 플러스DR(Demand Response)' 서비스도 있다. R은 '수요 반응'을 뜻하는 말로, '플러스DR'은 전력 공급이 과잉(잉여전력)되는 시간대에 전력 수요를 늘리도록 유도하는 제도다.

태양광과 풍력에너지 등 재생에너지가 많이 만들어지는 전라·경상·충청권 등의 해당 충전기에서 '플러스 DR 발령 시간'에 맞춰 전기차를 충전하면 평상시 8%, 설·추석 전후 7일간은 20%의 요금 할인 혜택을 제공한다. 구체적인 발령 지역과 최신 할인율 등의 정보는 'KEPCO PLUG' 애플리케이션(앱)에서 확인 가능하다.

김민재 행안부 차관은 "에너지 절약은 국민 생활비 부담 완화와 지속가능한 소비를 동시에 실현할 수 있는 중요한 과제"라며 "앞으로도 국민이 일상 속에서 체감할 수 있는 생활밀착형 혁신 서비스를 지속적으로 발굴하고 적극적으로 알리겠다"고 말했다.