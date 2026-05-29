제일기획 'AI 마케팅'의 미래…한남동 사옥서 오늘까지

제일기획 테크 쇼케이스. 2026.05.27./사진제공=제일기획

제일기획이 서울 한남동 사옥에서 '에이전시에서 에이전틱으로'라는 주제로 '제일 테크 쇼케이스 2026'을 29일까지 진행한다. 제일기획이 기술을 통해 비즈니스 문제를 해결하는 회사로 진화하고 있다는걸 알리기 위해 마련했다.

쇼케이스 프로그램은 크게 전시와 강연으로 나뉜다. 전시 프로그램은 프로덕티비티(Productivity), 컨버전(Conversion), 그로스(Growth), 씨어터(Theater) 총 4가지 주제로 조성한 공간에서 제일기획이 보유한 테크 솔루션 중 17개를 엄선해 선보인다. 마케팅 테크 트렌드와 제일기획의 미래 전략을 주제로 한 다양한 강연 프로그램도 마련했다.

제일기획은 이번 테크 쇼케이스를 통해 업계 내 테크 리더십을 공고히 하는 한편 기존 광고주의 비즈니스 대행 영역 확대와 신규 클라이언트 영입 효과도 거둘 것으로 기대한다.

김종현 제일기획 사장은 "에이전틱 시대에 발맞춰 제일기획은 '마케팅 테크 솔루션 파트너'로 진화하는 중"이라며 "그동안 축적해 온 소비자 데이터와 인사이트를 AI 기술과 결합해 클라이언트에게 새로운 비즈니스 기회를 제시하고 실질적인 성과를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.