"단순 도입으론 실패" 삼성SDS가 공개한 '성공적 AX'의 조건

신계영 삼성SDS 부사장이 발표하고 있다. 2026.05.29./사진=이정현 기자

삼성SDS(삼성에스디에스(375,500원 ▲76,500 +25.59%))는 앞으로 AI 에이전트 활용이 기업 운영에 있어 선택이 아닌 필수가 될 것이라고 강조했다. 삼성SDS는 오픈AI와 함께 국내 기업의 AX(AI 전환)를 돕고 있다.

신계영 삼성SDS 부사장은 29일 오후 서울 삼성SDS 잠실캠퍼스에서 열린 'AX 서밋'에서 "AI를 얼마나 쓰느냐가 아니라 어디에 어떻게 쓰느냐가 ROI(투자자본수익률)를 결정한다"고 말했다.

신 부사장은 "AI 성과를 결정짓는 기반은 AI 레디 데이터"라며 "올해까지 AI 레디 데이터가 없는 기업의 60%는 AI 프로젝트를 포기할 가능성이 높다. 데이터가 분산되면 AI 활용이 불가능하고 데이터가 품질이 낮으면 AI 결과도 왜곡된다. 데이터 접근이 어려우면 자동화도 제한된다"고 말했다.

신 부사장은 AI 레디 데이터의 키포인트를 4가지로 설명했다. 먼저 AI 활용 목적 기반의 데이터를 선발하고 전환 대상 데이터의 우선순위를 정의한 뒤 집중 관리한다. 다음으로 중복 데이터 등 데이터 정제 작업을 진행하고 메타데이터 관리 등 신뢰성 확보 체계 구축이 필요하다.

이어 다양한 포맷 데이터를 자연어 기반으로 변환한 뒤 AI가 이해·활용이 가능한 형태로 데이터를 구조화한다. 마지막으로 기존 데이터 관리 체계를 유지하면서 에이전트의 접근을 통제하고 신규 데이터는 수집 단계부터 AI 친화형으로 설계하는 작업이 필요하다.

신 부사장은 이날 우리은행의 AX 전환 사례를 소개했다. 우리은행은 5대 업무 영역에서 AI 에이전트 전환을 계획했고 29개 핵심 업무에 175개 이상의 AI 에이전트를 적용했다. AI 에이전트를 중심으로 업무 프로세스를 재설계했고 그 결과 업무 처리 속도를 약 30% 개선했다.

삼성SDS는 지난해 12월 오픈AI와 국내 기업 최초로 챗GPT 엔터프라이즈를 국내 기업 고객에게 제공하고 기술 지원할 수 있는 리셀러 파트너 계약을 체결했다. 챗GPT 엔터프라이즈는 엔터프라이즈급 보안과 개인정보보호를 제공하며 더 빠른 속도로 사용할 수 있다.

삼성SDS는 기업이 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하는데 필요한 기술 지원과 컨설팅, 보안 서비스를 제공해 도입부터 관리까지 전체 여정을 함께한다. 또 삼성SDS는 오픈AI API를 활용한 컨설팅, 구축, 운영 서비스도 함께 수행한다. 삼성SDS는 업종 노하우와 오픈AI의 기술력을 접목해 AI 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.

김종필 삼성SDS AX 센터장이 발표하고 있다. 2026.05.29./사진=삼성SDS

이날 서밋에서는 김종필 삼성SDS AX 센터장이 AX 센터의 비전과 역할을 소개하고 AI 인프라·플랫폼·솔루션을 아우르는 AI 에이전트 기반 업무 혁신 오퍼링을 발표했다. 이후 김수연 EY한영 AI 리더가 AX 트렌드와 글로벌 선도 기업 사례를 바탕으로 AI 확산과 성과 창출을 위한 핵심 포인트를 소개했다. 이태희 삼성SDS AI 개발팀장은 '기업 AX 혁신을 위한 기술 로드맵'을 발표했다.

김 센터장은 "이번 행사는 실제 비즈니스 현장에 활용 가능한 인사이트와 전략을 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 삼성SDS만의 차별화된 AX 역량을 바탕으로 고객사의 AI 네이티브 전환을 적극 지원해 나갈 것"이라고 말했다.