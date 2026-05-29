마이데이터 활용해 통신비 컨설팅…연계 서비스 8개 올해 출시

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제10회 위원회 전체회의를 주재하고 있다 /사진=조수정

올해 에너지와 통신, 의료 분야 마이데이터를 연계한 서비스들이 정부 지원을 받아 출시된다. 오는 8월부터 본인전송요구권이 의료·통신에서 전 분야로 확대되는 가운데 정부는 국민 체감형 마이데이터 서비스를 발굴하고 지원을 강화할 방침이다.

개인정보보호위원회는 29일 청주시 오송읍에서 '마이데이터 성과 공유 및 개인정보 안전활용 지원 현장 간담회'를 개최하고 국민체감형

마이데이터 서비스 발굴 내용과 지원 플랫폼의 주요 기능을 안내했다. 마이데이터는 정보 주체가 본인 데이터에 대한 권리를 가지고 통제권 하에 개인정보를 관리하거나 기업 등 제3자에게 전송해 데이터를 서비스에 활용하도록 하는 제도다.

개인정보위는 지난해 3월부터 의료·통신 분야를 중심으로 전분야 마이데이터 제도를 본격 시행하고 있다. 올해부터는 에너지 분야를 포함해 8개 서비스가 출시될 예정이다. 대표적으로 에너지 마이데이터를 연계한 신용평가 서비스(NICE평가정보)와 만성질환 예방관리 서비스(뱅크샐러드) 등이다. 에스씨지랩은 전기·가스 통합 에너지 코칭 AI 서비스를 구축하고 의료 부분 마이데이터를 연계한 진료지원 서비스(솔닥), 시니어 통신비 컨설팅 서비스 개발(아정네트웍스) 등 체감형 서비스가 선정됐다.

이와 더불어 내년까지 제3자 전송요구 범위를 국민 생활에 밀접한 10대 분야로 넓힐 계획이다. 현재는 의료와 통신, 에너지, 교육, 고용, 문화여가 등에 한해 가능하지만 내년까지 복지나 교통, 부동산, 유통 분야까지 가능해진다. 현재 시행 중인 의료·통신 분야도 국민 체감도를 높이기 위해 전송 범위에 종합병원 337곳을 추가했다.

개인정보위는 기업들이 새로운 서비스나 기술을 개발할 때 직면할 수 있는 법적 리스크를 신속하게 해소하고 안전한 개인정보 활용을 지원하는 '혁신지원 원스톱 서비스'도 시작했다. 또 지난달 국민들이 흩어져 있는 개인정보 전송이력을 한 곳에서 조회하거나 철회할 수 있는 지원체계인 '온마이데이터'도 구축했다. 기업이 보유한 개인정보를 온마이데이터로 전송 요구하고, 원하는 곳에 내 정보를 저장 및 공유하는 게 가능해졌다.

이정렬 개인정보위 부위원장은 "마이데이터와 개인정보의 안전한 활용은 국민주권 시대와 AI 대전환 시대에 맞춰 보다 능동적으로 가치를 창출해야 하는 국민 데이터 주권 실현의 핵심 인프라"라며 "필수적인 개인정보를 안전하게 보호하면서 AI 기술혁신과 성장에 제대로 활용할 수 있도록 현장과 긴밀하게 소통하면서 제도의 활성화와 국민 체감형 서비스의 확산을 위한 정책을 적극적으로 추진하겠다"고 했다.